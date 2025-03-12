Комуналка в Європі: скільки платять жителі столиць і де найдорожче

Комуналка в Україні є однією із найдешевших у Європі. На ці послуги українці витрачають майже втричі менше, ніж жителі Німеччини та Великої Британії.

РБК-Україна із посиланням на дані Numbeo розповідає, скільки платять за комунальні послуги у європейських столицях.

Київ

В середньому кияни на комунальні послуги за квартиру на 85 "квадратів" витрачають 4429,69 гривні. Сюди входить оплата за електрику, опалення, водопостачання та догляд за прибудинковою територією.

Крім цього, місяць домашнього інтернету обходиться ще у 282 гривні, а мобільний зв'язок у 221 гривню.

Варшава

Жителі Варшави за житло, площею 85 кв. м, сплачують 1247 злотих (13 40 гривень) за комуналку. При цьому сума може коливатися від 850 - 1700 злотих (9 200 до 18 377 гривень).

У Польщі за опалення сплачують лише у холодну пору року, середня ціна становить 2 злотих за "квадрат" житлової площі. На електрику діє базовий тариф 0,7 злотого за кВт/год (7,5 гривні), а також є можливість вибрати пільговий тариф, який діє вночі та протягом 2 годин в день.

За мобільний зв'язок жителі Варшави в середньому платять 36 злотих (389 гривень), а за домашній інтернет - 64 злотих (691 гривню).

Берлін

У німецькій столиці базова комуналка (електрика, опалення, вода, вивезення сміття) для квартири на 85 кв. м обходиться у 316 євро (14 313 гривень), при цьому сума у платіжках може коливатися від 200 до 510 євро (9 000 - 23 000 гривень).

На мобільний зв'язок берлінці в середньому витрачають 18,25 євро (826 гривень) в місяць, а на домашній інтернет 41,31 євро (1870 гривень).

В Берліні тариф на світло становить 0,29 - 0,32 (13-14,5 гривні) за кіловат, а за воду платять 2,40 2,80 євро (108-126 гривень) за куб. Варто врахувати, що у Німеччині є "холодна" та "гаряча" оренда житла, остання передбачає оплату за квартиру одразу із комунальними послугами.

Зазначимо, що Німеччина разом із Великою Британією та Австрією входить у трійку європейських країн із найвищими тарифами на комунальні послуги.

У Берліні комуналка в середньому обходиться від 300 євро (фото: Freepik)

Лондон

Комуналка жителям Лондона обходиться дешевше, ніж берлінцям. Тут в середньому за аналогічне житло платять 233 фунти (12 547 гривень) на місяць, вартість послуг може коливатися від 150 до 439 фунтів (8000 - 23 640 гривень).

На мобільний зв'язок лондонці витрачають 13 фунтів (700 гривень), а на послуги домашнього інтернету - 31 фунтів (1669 гривень).

Париж

Парижани платять за комунальні послуги майже стільки ж як і лондонці. В середньому за житло на 85 "квадратів" виходить 223 євро (10 522 гривні). А от послуги мобільного зв'язку їм обходиться трішки дорожче - 14,89 євро (674 гривні) на місяць. За домашній інтернет в середньому у Парижі платять 32,41 євро (1467 гривень).

Цікаво, що у Франції протягом першого року оренди житла за воду, газ та електрику оплачують за середнім показником по будинку, однак коли цей рік закінчується, то йде перерахунок за лічильником і нараховується борг, а також збільшується тариф за комуналку. Тому багато французів винаймають квартири тільки на рік, а тоді переїжджають.

Прага

Жителям чеської столиці комунальні послуги в середньому обходять в 7 001 крону (12 671 гривня) (за житло 85 "квадратів"). Сума у платіжках може коливатися від 4 800 до 10 600 крон (8688 - 19 186 гривень). На мобільний зв'язок у місті витрачають 594 крон (1075 гривень) на місяць, а на домашній інтернет - 473 крони (856 гривень).

Будапешт

У Будапешті середні витрати на комунальні послуги становлять 50 103 форинтів (5 511 гривень). Послуги мобільного зв'язку на місяць обходяться в 9 013 форинтів, а домашній інтернет - 7 040 форинтів (774 гривні).

Варто зазначити, що саме тут найнижча ціна на електроенергію у Європі - 9,1 євроцента за кВт/год, для порівняння середня вартість у Європі - 25,5 євроцента, а найвища у Німеччині - 40,4 євроцента. Другим у рейтингу після Будапешта йде Київ із показником 9,8 євроцента за кВт/год.

Кишинів

Жителі молдавської столиці за житло на 85 "квадратів" платять 3 306 лей (7 706 гривень). Сума у платіжках коливається від 2000 до 5500 лей (4660 - 12 815 гривень). За мобільний зв'язок в середньому платять 131 лей (305 гривень), а домашній інтернет - 184 лей 428 гривень).