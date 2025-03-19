Цены заоблачные. Сколько стоит аренда жилья в европейских столицах и где самая дорогая

Лондон

Стоимость жизни в Лондоне на 173,1% дороже Киева, а аренда на 407,8%. Что является рекордным показателем из перечня городов, рассмотренных в этом материале.

За сколько сдают жилье в Лондоне:

однокомнатная квартира в центре - 2 219,79 фунта (120 тысяч гривен), на окраинах - 1 623,96 фунта (85 тысяч гривен);

двухкомнатная квартира - 2 500 - 3200 евро (135-172 тысячи гривен);

трехкомнатная квартира в центре - 4 218,57 фунта (227 тысяч гривен), в окрестностях - 2744,05 фунта (148 тысяч гривен).

Объявления об аренде в Лондоне (скриншот сайта housinganywhere.com)

Париж

Жизнь в Париже обходится на 142,3% дороже, чем в Киеве, а арендная плата на 197,9% выше.

Какие цены на жилье:

однокомнатная квартира в центре города - 1 365,64 евро (62 тысячи гривен), на окраинах - 1018 евро (46 тысяч гривен);

двухкомнатная квартира - 1700 - 2200 евро (77-99 тысяч гривен);

трехкомнатная квартира в центре - 3 082,76 евро (140 тысяч гривен), на окраинах - 2 080 евро (94 тысячи гривен).

Объявления об аренде комнат в Париже (скриншот сайта housinganywhere.com)

Берлин

В целом жизнь в Берлине дороже на 115,9%, чем в Киеве, а стоимость аренды в среднем выше на 139%.

В немецкой столице жилье сдают за:

однокомнатная квартира в центре города - 1 218 евро (55 тысяч гривен), на окраинах - 897,96 евро (40 тысяч гривен);

двухкомнатная квартира - от 1300 до 1900 евро (59-86 тысяч гривен);

трехкомнатная квартира в центре города 2 239 евро (101 гривен), на окраинах - 1 678,18 евро (76 тысяч гривен).

Стоимость аренды жилья в Берлине (скриншот сайта housinganywhere.com)

Мадрид

В среднем жизнь в Мадриде на 74% дороже Киева, а цены на аренду жилья

на 142,8% выше.

Стоимость аренды в Мадриде:

однокомнатная квартира в центре - 1 341 евро (60 тысяч гривен), на окраинах - 959,47 евро (43 тысячи гривен);

двухкомнатная квартира - 1500 евро (68 тысяч гривен);

трехкомнатная квартира в центре - 2 296 евро (104 тысячи), на окраинах - 1 534 евро (70 тысяч гривен).

Объявления об аренде комнат в Мадриде (скриншот сайта housinganywhere.com)

Прага

Жизнь в Праге на 65,8% дороже Киева, а аренда на 100%.

Какие цены на жилье в Праге:

однокомнатная квартира в центре - 25 564 кроны (46 тысяч гривен), на окраинах - 19 250 крон (34 тысячи гривен);

двухкомнатная квартира - от 36 тысяч крон (64 тысячи гривен);

трехкомнатная квартира в центре - 47 837,84 кроны (86 тысяч гривен), в окрестностях - 33 742,86 кроны (60 тысяч гривен).

Объявления об аренде в Праге (скриншот сайта housinganywhere.com)

Варшава

Жизнь в Варшаве дороже Киева на 58,4%, а арендная плата на 98,4%.

Квартиры в Варшаве сдают по:

однокомнатная квартира в центре - 4 192 злотого (42 тысячи гривен), на окраинах - 3 348,81 злотого (34 тысячи гривен);

двухкомнатная квартира - 4000 - 4 500 тысяч злотого (40-45 тысяч гривен);

трехкомнатная квартира в центре - 7 852,94 злотого (79 тысяч гривен), на окраинах - 5 591,43 злотого (56 тысяч гривен).

Объявления об аренде в Варшаве (скриншот сайта housinganywhere.com)

Киев

Стоимость аренды в Киеве остается одной из самых низких в Европе. Цены в некоторых районах украинской столицы стартуют от 9 тысяч и доходят до 36 тысяч за однокомнатную квартиру.

Какая средняя стоимость аренды:

однокомнатная квартира - 16 500 гривен;

двухкомнатная квартира - 25 000 гривен;

трехкомнатная квартира - 41 900 гривен.

Стоимость аренды в Киеве (скриншот сайта ЛУН)