Цены заоблачные. Сколько стоит аренда жилья в европейских столицах и где самая дорогая

Киев остается одной из самых доступных для жизни столиц Европы. Аренда жилья здесь почти вдвое дешевле, чем в Варшаве, и более чем в пять раз - чем в Лондоне.
РБК-Украина со ссылкой на данные Numbeo рассказывает, какие цены на жилье в Европе.
Стоимость жизни в Лондоне на 173,1% дороже Киева, а аренда на 407,8%. Что является рекордным показателем из перечня городов, рассмотренных в этом материале.
За сколько сдают жилье в Лондоне:
Жизнь в Париже обходится на 142,3% дороже, чем в Киеве, а арендная плата на 197,9% выше.
Какие цены на жилье:
В целом жизнь в Берлине дороже на 115,9%, чем в Киеве, а стоимость аренды в среднем выше на 139%.
В немецкой столице жилье сдают за:
Стоимость аренды жилья в Берлине (скриншот сайта housinganywhere.com)
В среднем жизнь в Мадриде на 74% дороже Киева, а цены на аренду жилья
на 142,8% выше.
Стоимость аренды в Мадриде:
Объявления об аренде комнат в Мадриде (скриншот сайта housinganywhere.com)
Жизнь в Праге на 65,8% дороже Киева, а аренда на 100%.
Какие цены на жилье в Праге:
Жизнь в Варшаве дороже Киева на 58,4%, а арендная плата на 98,4%.
Квартиры в Варшаве сдают по:
Стоимость аренды в Киеве остается одной из самых низких в Европе. Цены в некоторых районах украинской столицы стартуют от 9 тысяч и доходят до 36 тысяч за однокомнатную квартиру.
Какая средняя стоимость аренды:
Читайте также о том, сколько платят за коммуналку в европейских столицах и где самые большие расходы.
Ранее мы сравнивали стоимость жизни в Киеве, Варшаве и Берлине, и подробно рассказывали, сколько стоит аренда и базовые услуги в этих городах.
При подготовке материала использовали также: данные ЛУН и housinganywhere.com.
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