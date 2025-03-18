Ціни на яйця в США б’ють рекорди. Чи врятують Трампа від кризи Європа та Україна

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Як виникла яєчна криза в США

Через продовольчу кризу вартість десятка яєць у США на початку 2025 року піднялася до понад 10 доларів, передає CNN. Однак ціни поступово почали падати. У перший тиждень березня ціни на оптові яйця (без упаковки) у середньому склали близько 6,85 долара за десяток.

Для порівняння, ще в листопаді 2023 року ціна була майже вдвічі нижчою – 3,65 долара за десяток. Водночас в Україні середня ціна десятка яєць становить близько 60-70 гривень, що еквівалентно приблизно 1,5 долара.

Основною причиною такої ситуації в США став масштабний спалах пташиного грипу H5N1, який охопив усі 50 штатів та Пуерто-Рико. Це призвело до значного скорочення популяції курей-несучок і, як наслідок, до дефіциту та різкого зростання цін на яйця.

"Ця епідемія призвела до знищення понад 21 мільйона курей-несучок, що суттєво скоротило обсяги виробництва яєць у країні. Крім цього, скорочення ветеринарної служби США на 25% ускладнило боротьбу з епідемією, що ще більше погіршило ситуацію. Ця криза не була раптовою", – повідомив РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко.

Експерт додає, що криза розпочалася не цьогоріч, а ще майже три роки тому. З 2022 року вірус H5N1, висококонтагіозна форма пташиного грипу, вразив 153 мільйони птахів у 48 штатах, що змусило фермерів масово забивати заражену худобу, щоб зупинити поширення хвороби.

Як повідомляє Associated Press, пташиний грип змусив фермерів знищити понад 166 мільйонів птахів, переважно курей-несучок. Лише з початку 2023 року було забито понад 30 мільйонів курей-несучок. У результаті ціни на яйця в США злетіли до рекордних рівнів, а в деяких магазинах навіть ввели обмеження на їх продаж. Ця ситуація підкреслює масштаби кризи, яка триває вже кілька років і продовжує впливати на продовольчий ринок країни.

За останні два роки вартість яєць у США зросла в середньому на 65%, причому 40% цього зростання припали на період з грудня 2023 року по грудень 2024 року. Дональд Трамп обіцяв знизити ціни на яйця в перший же день своєї каденції, проте у лютому, першому повному місяці його президентства, ціни зросли на 59% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, пише The Guardian. Міністерство сільського господарства США очікує, що ціни на яйця зростуть на 41% у цьому році порівняно з тогорічним середнім показником у 3,17 долара за десяток.

До початку епідемії пташиного грипу ціна на яйця десятиліттями залишалася нижчою за 2 долари за десяток. Якщо ціни залишатимуться високими, це буде вже третій рік поспіль, коли споживачі стикаються з шокуючими цінами напередодні Великодня, яке віряни святкуватимуть 20 квітня. Яйця традиційно відіграють важливу роль у цьому святі, що робить їхній дефіцит і високі ціни особливо помітними для населення.

Чи може України допомогти американцям своїми яйцями

Наразі Україна не експортує яйця до США. Проте, за словами Максима Гопка, потужності, які є в Україні, можуть підтримати пропозицію на внутрішньому ринку США. Він додає, що український імпорт цього продукту не розв'яже повністю всі проблеми, проте може частково компенсувати дефіцит.

"За січень в Україні було вироблено 784 млн штук, що на 0,3% більше, ніж в аналогічний період минулого року. 64% яєць виробляється в підприємствах й решта 36% в господарствах населення. На щастя, нам не загрожує подібний дефіцит, адже в Україні з настанням тепла пропозиція збільшується, що й вплине позитивно на ціну для споживачів", – підкреслює Гопко.

Зокрема, експорт яєць з України зріс майже у 2 рази з початку року. За даними Державної служби статистики, Україна відправила на експорт 10 600 тонн яєць в січні 2025 року, що на 92,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільшими покупцями вітчизняного продукту протягом першого місяця 2025 року були Хорватія (14,9%), Італія (13,5%) та Польща (11,1%).

Попри успіхи української галузі птахівництва, Сполучені Штати не поспішають закуповувати яйця в Україні. Натомість США звернулися із запитом про імпорт яєць до Данії та інших європейських країн. Цей запит від Міністерства сільського господарства США збігся з введенням низки нових тарифів на країни, включаючи європейські, а також із загрозою введення додаткових обмежень.

Дональд Трамп також погрожував економічними санкціями, якщо Данія не передасть контроль над Гренландією США. Напередодні він взагалі приголомшив заявою, що США зрештою можуть анексувати цю територію, попри статус Гренландії як автономної території Данії, яка є членом Європейського Союзу.

Данська асоціація яєчної промисловості заявила, що вивчить цей запит, але наголосила, що в Європі немає надлишку яєць. Аналогічна відповідь прозвучала й від іншої скандинавської країни – Фінляндії. Фінська асоціація птиці підтвердила, що до неї зверталися щодо потенційного експорту, але зазначила, що Фінляндія не має угод про доступ до ринку з американським регулюванням у цій галузі.

Однак у лютому Туреччина заявила, що почала експортувати близько 15 тисяч тонн яєць до США. Цей крок став частиною зусиль із заповнення дефіциту на американському ринку. При цьому, за даними Wall Street Journal, Митно-прикордонна служба США повідомила про збільшення на 36% випадків незаконного перевезення яєць з Мексики та Канади. У деяких прикордонних регіонах Техасу цей показник зріс на 54%, а в Сан-Дієго їх кількість збільшилася більш ніж удвічі.

Міністр сільського господарства США Брук Роллінс минулого місяця оголосила про план закупівлі імпортних яєць у рамках програми вартістю 1 мільярд доларів, спрямованої на боротьбу з пташиним грипом. Ця ініціатива включає заходи щодо відновлення популяції птахів, підтримки фермерів та забезпечення стабільних поставок яєць на внутрішній ринок.