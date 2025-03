Цены на яйца в США бьют рекорды. Спасут ли Трампа от кризиса Европа и Украина

Напомним, на днях ЕС ввели пошлину в размере 50% на американский виски, а США в свою очередь – 200% на вина и шампанское из стран ЕС. Читайте в нашем материале, надо ли запасаться спиртным и есть ли украинская альтернатива бурбону?

При подготовке материала использован эксклюзивный комментарий аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопко, а также данные с сайтов Государственной службы статистики Украины, The Guardian, CNN, New York Post, Associated Press, Wall Street Journal и Helsinki Times.