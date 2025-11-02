ua en ru
Ціни на яйця не припиняють рости: експерт пояснив, коли чекати найвищих позначок

Неділя 02 листопада 2025 09:10
UA EN RU
Ціни на яйця не припиняють рости: експерт пояснив, коли чекати найвищих позначок Чи будуть дорожчати яйця (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні восени традиційно дорожчають яйця - через зниження несучості курей та подорожчання кормів. Зараз десяток коштує 73,5-77,5 гривні, втім продукція й надалі дорожчатиме.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

Через що дорожчають яйця

Аналітик пояснює, що ціни на яйця залежать передусім від собівартості кормів - насамперед кукурудзи.

"Восени традиційно дорожчають яйця, оскільки знижується несучість курей. Також на їх вартість впливає ціна корму для птиці, зокрема кукурудзи", - каже аналітик.

Торік яйця різко подорожчали в листопаді - на 40% саме через підвищення цін на корми для птиці.

Пікові ціни ще попереду

За словами експерта, цьогорічне зростання відбувається більш плавно.

"Торік були дуже помітні різкі зниження і різкі зростання цін на яйця. Цьогоріч вони різко подешевшали навесні, але подорожчання було поступовим і розпочалося ще з серпня. Ми ще не досягли піка ціни, оскільки тільки входимо у холодний період. Тому поточна ціна ще остаточно не зафіксувалась", - додає Гопка.

Що буде далі

За прогнозами аналітика, у листопаді-грудні варто очікувати ще одного етапу зростання, який триватиме до стабілізації на зимовому рівні. Надалі вартість яєць визначатимуть врожай кормових культур і ситуація на птахофабриках, зокрема і стабільність електропостачання.

Ціни на яйця не припиняють рости: експерт пояснив, коли чекати найвищих позначокВартість яєць у мережі АТБ (скриншот)

Читайте також про те, коли варто чекати нового подорожчання м'яса і чому ціни знову зростуть.

Раніше ми писали про те, що восени 2025 року очікується ще одне зростання вартості молочних продуктів. Підвищення ціни буде спровоковане зменшенням надоїв.

