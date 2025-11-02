ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Цены на яйца не прекращают расти: эксперт объяснил, когда ждать самых высоких отметок

Воскресенье 02 ноября 2025 09:10
UA EN RU
Цены на яйца не прекращают расти: эксперт объяснил, когда ждать самых высоких отметок Будут ли дорожать яйца (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине осенью традиционно дорожают яйца - из-за снижения яйценоскости кур и подорожания кормов. Сейчас десяток стоит 73,5-77,5 гривны, но продукция и в дальнейшем будет дорожать.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса(УКАБ) Максим Гопка.

Из-за чего дорожают яйца

Аналитик объясняет, что цены на яйца зависят прежде всего от себестоимости кормов - прежде всего кукурузы.

"Осенью традиционно дорожают яйца, поскольку снижается яйценоскость кур. Также на их стоимость влияет цена корма для птицы, в частности кукурузы", - говорит аналитик.

В прошлом году яйца резко подорожали в ноябре - на 40% именно из-за повышения цен на корма для птицы.

Пиковые цены еще впереди

По словам эксперта, нынешний рост происходит более плавно.

"В прошлом году были очень заметны резкие снижения и резкий рост цен на яйца. В этом году они резко подешевели весной, но подорожание было постепенным и началось еще с августа. Мы еще не достигли пика цены, поскольку только входим в холодный период. Поэтому текущая цена еще окончательно не зафиксировалась", - добавляет Гопка.

Что будет дальше

По прогнозам аналитика, в ноябре-декабре стоит ожидать еще одного этапа роста, который продлится до стабилизации на зимнем уровне. В дальнейшем стоимость яиц будут определять урожай кормовых культур и ситуация на птицефабриках, в том числе и стабильность электроснабжения.

Цены на яйца не прекращают расти: эксперт объяснил, когда ждать самых высоких отметокСтоимость яиц в сети АТБ (скриншот)

Читайте также о том, когда стоит ждать нового подорожания мяса и почему цены снова вырастут.

Ранее мы писали о том, что осенью 2025 года ожидается еще один рост стоимости молочных продуктов. Повышение цены будет спровоцировано уменьшением надоев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Яйца Цены в Украине
Новости
Активно штурмуют в Донецкой области: Генштаб отчитался о ситуации на фронте
Активно штурмуют в Донецкой области: Генштаб отчитался о ситуации на фронте
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, - Николай Трофименко, МОН