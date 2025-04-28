Ціни вже не ті: як змінилася вартість оренди житла на заході України і де найдешевше

Після початку повномасштабної війни в Україні у західних регіонах через потік переселенців різко підскочила оренда житла. Вона й досі залишається однією із найвищих, але останнім часом у деяких містах спостерігається тенденція до зниження цін.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, як змінились ціни на оренду житла на заході України.
За останні пів року у деяких містах західного регіону, винайняти квартиру стало дешевше. Місцями ціни впали на 7-9%.
Найбільше за цей період ціни знизились в Івано-Франківську:
Квартири також подешевшали у Хмельницькому:
Ціни на оренду знизились і у Рівному:
Оренда у Львові знизилась, але не на всі види житла:
У решті міст на заході України ціни не змінились на оренду житла. Лідером по вартості досі залишається Ужгород:
У Луцьку:
У Чернівцях:
Найдешевша оренда на заході України у Тернополі:
Додамо, що в Україні лідерами по вартості житла є Ужгород, Львів і Київ, де оренда стартує від 17 500 гривень. Найдешевше квартири здають у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві - там однокімнатні квартири коштують 4 тисячі, 5 тисяч та 6 тисяч гривень, відповідно.
Читайте також про те, що в Україні ціни на квартири в новобудовах знову поповзли вгору. За останні пів року в деяких містах вони зросли до 15% у валюті. Найбільше подорожчало житло в Одесі, Рівному та Чернігові. Водночас у кількох містах нерухомість навпаки подешевшала.
Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість однокімнатних квартир в Україні на вторинному ринку зросла у переважній більшості міст, подекуди ціни підскочили на 16% у валюті. Зараз таке житло коштує від 17,5 до 65 тисяч доларів. Найдешевше воно у Запоріжжі, Миколаєві, Харкові та Сумах.
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