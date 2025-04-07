Тут житло дешевше, ніж авто: де зараз можна купити квартиру за 20 тисяч доларів

За останні пів року вартість однокімнатних квартир в Україні на вторинному ринку зросла у переважній більшості міст, подекуди ціни підскочили на 16% у валюті. Зараз таке житло коштує від 17,5 до 65 тисяч доларів.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштують однокімнатні квартири в Україні та в яких містах їх можна купити за 20 тисяч доларів.

Де найдешевші однокімнатні квартири в Україні

Найдешевші однокімнатні квартири зараз у Запоріжжі, там їх продають за 17 500 доларів. За останні пів року ціни знизились ще на 3%. Таке падіння вартості нерухомості зумовлене наближенням лінії фронту та посиленням російських атак на місто.

Другим у рейтингу найдешевшої нерухомості йде Миколаїв. Там однокімнатні квартири продають за 20 тисяч доларів, що на 2% дешевше, ніж пів року тому.

У Харкові однокімнатні квартири продають за 21 тисячу доларів. Ціна за пів року піднялась на 5%. Нерухомість також подорожчала у Сумах на 8%, зараз там таке житло продають за 22 700 доларів.

У п'ятірку міст із найдешевшим житлом увійшов Кропивницький, однокімнатні квартири там коштують 27 500 гривень, ціна за останніх пів року не змінилась.

Даних про вартість нерухомості у Херсоні та окупованих містах - відсутні.

Ціни на однокімнатні квартири в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує житло в інших містах

Лідером із вартості однокімнатних квартир є Львів. Там вони коштують 65 тисяч і ціна залишається незмінною протягом останніх пів року. В Ужгороді таке житло продають за 64 тисячі доларів, це на 16% дорожче, ніж 6 місяців до того.

У трійку міст із найдорожчою нерухомістю входить столиця. Ціни тут підскочили на 5% до 63 тисяч доларів за однокімнатну квартиру.

У Чернівцях таке житло продають за 51 тисячу доларів, у Рівному - за 47 500 доларів. Нерухомість у цих містах здорожчала на 6 і 7%, відповідно.

Скільки років треба заробляти на однокімнатну квартиру в різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Ціни на однокімнатні квартири в інших містах: