Тут житло дешевше, ніж авто: де зараз можна купити квартиру за 20 тисяч доларів
За останні пів року вартість однокімнатних квартир в Україні на вторинному ринку зросла у переважній більшості міст, подекуди ціни підскочили на 16% у валюті. Зараз таке житло коштує від 17,5 до 65 тисяч доларів.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштують однокімнатні квартири в Україні та в яких містах їх можна купити за 20 тисяч доларів.
Де найдешевші однокімнатні квартири в Україні
Найдешевші однокімнатні квартири зараз у Запоріжжі, там їх продають за 17 500 доларів. За останні пів року ціни знизились ще на 3%. Таке падіння вартості нерухомості зумовлене наближенням лінії фронту та посиленням російських атак на місто.
Другим у рейтингу найдешевшої нерухомості йде Миколаїв. Там однокімнатні квартири продають за 20 тисяч доларів, що на 2% дешевше, ніж пів року тому.
У Харкові однокімнатні квартири продають за 21 тисячу доларів. Ціна за пів року піднялась на 5%. Нерухомість також подорожчала у Сумах на 8%, зараз там таке житло продають за 22 700 доларів.
У п'ятірку міст із найдешевшим житлом увійшов Кропивницький, однокімнатні квартири там коштують 27 500 гривень, ціна за останніх пів року не змінилась.
Даних про вартість нерухомості у Херсоні та окупованих містах - відсутні.
Ціни на однокімнатні квартири в Україні (скриншот сайту ЛУН)
Скільки коштує житло в інших містах
Лідером із вартості однокімнатних квартир є Львів. Там вони коштують 65 тисяч і ціна залишається незмінною протягом останніх пів року. В Ужгороді таке житло продають за 64 тисячі доларів, це на 16% дорожче, ніж 6 місяців до того.
У трійку міст із найдорожчою нерухомістю входить столиця. Ціни тут підскочили на 5% до 63 тисяч доларів за однокімнатну квартиру.
У Чернівцях таке житло продають за 51 тисячу доларів, у Рівному - за 47 500 доларів. Нерухомість у цих містах здорожчала на 6 і 7%, відповідно.
Скільки років треба заробляти на однокімнатну квартиру в різних містах України (скриншот сайту ЛУН)
Ціни на однокімнатні квартири в інших містах:
- Луцьк - 45 900 доларів, ціна не змінилась;
- Житомир - 45 тисяч доларів, ціна піднялась на 13%;
- Вінниця - 44 900 доларів, ціна не змінилась;
- Черкаси - 43 500 доларів, ціна підвищилась на 12%;
- Одеса - 39 500 доларів, вартість зросла на 10%;
- Івано-Франківськ - 38 тисяч доларів, дорожче на 3%;
- Тернопіль - 36 500 доларів, ціна впала на 2%;
- Хмельницький - 35 тисяч доларів, вартість зросла на 3%;
- Полтава - 35 тисяч доларів, ціна не змінилась;
- Дніпро - 33 тисячі доларів, ціна зросла на 3%.
Читайте також про те, що ціни на нерухомість в Україні залежать від регіону. Вартість двокімнатних квартир на вторинному ринку коливається від 23 до 100 тисяч доларів. Найдешевше житло зараз у Запоріжжі, найдорожче - у Києві.
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