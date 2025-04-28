Цены уже не те: как изменилась стоимость аренды жилья на западе Украины и где дешевле всего

Читайте также о том, что в Украине цены на квартиры в новостройках снова поползли вверх. За последние полгода в некоторых городах они выросли до 15% в валюте. Больше всего подорожало жилье в Одессе, Ровно и Чернигове. В то же время в нескольких городах недвижимость наоборот подешевела.

Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость однокомнатных квартир в Украине на вторичном рынке выросла в подавляющем большинстве городов, местами цены подскочили на 16% в валюте. Сейчас такое жилье стоит от 17,5 до 65 тысяч долларов. Дешевле всего оно в Запорожье, Николаеве, Харькове и Сумах.

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