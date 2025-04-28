Цены уже не те: как изменилась стоимость аренды жилья на западе Украины и где дешевле всего

После начала полномасштабной войны в Украине в западных регионах из-за потока переселенцев резко подскочила аренда жилья. Она до сих пор остается одной из самых высоких, но в последнее время в некоторых городах наблюдается тенденция к снижению цен.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, как изменились цены на аренду жилья на западе Украины.
За последние полгода в некоторых городах западного региона снять квартиру стало дешевле. Местами цены упали на 7-9%.
Больше всего за этот период цены снизились в Ивано-Франковске:
Квартиры также подешевели в Хмельницком:
Цены на аренду снизились и в Ровно:
Аренда во Львове снизилась, но не на все виды жилья:
В остальных городах на западе Украины цены не изменились на аренду жилья. Лидером по стоимости до сих пор остается Ужгород:
В Луцке:
В Черновцах:
Самой дешевая аренда на западе Украины в Тернополе:
Добавим, что в Украине лидерами по стоимости жилья являются Ужгород, Львов и Киев, где аренда стартует от 17 500 гривен. Дешевле всего квартиры сдают в Харькове, Запорожье и Николаеве - там однокомнатные квартиры стоят 4 тысячи, 5 тысяч и 6 тысяч гривен, соответственно.
Читайте также о том, что в Украине цены на квартиры в новостройках снова поползли вверх. За последние полгода в некоторых городах они выросли до 15% в валюте. Больше всего подорожало жилье в Одессе, Ровно и Чернигове. В то же время в нескольких городах недвижимость наоборот подешевела.
Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость однокомнатных квартир в Украине на вторичном рынке выросла в подавляющем большинстве городов, местами цены подскочили на 16% в валюте. Сейчас такое жилье стоит от 17,5 до 65 тысяч долларов. Дешевле всего оно в Запорожье, Николаеве, Харькове и Сумах.
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