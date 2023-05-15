Ціни впали за останній місяць: скільки в Україні коштують бензин, дизель та автогаз

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у квітні 2023 року. Найбільше подешевшало дизельне пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .
За даними статистичного відомства, у квітні, порівняно з березнем, бензин А-92 подешевшав на 2,9% до 44,4 гривень за літр, бензин А-95 на 1,4% до 46,6 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 4,5% - до 46,6 гривень за літр.
При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,2% до 21,7 гривень за літр.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, цього року паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.
Так, з липня акциз на паливо повернуть на колишній рівень – піднімуть із 7% до 20%.
За даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.