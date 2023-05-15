Ціни впали за останній місяць: скільки в Україні коштують бензин, дизель та автогаз

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у квітні 2023 року. Найбільше подешевшало дизельне пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у квітні, порівняно з березнем, бензин А-92 подешевшав на 2,9% до 44,4 гривень за літр, бензин А-95 на 1,4% до 46,6 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 4,5% - до 46,6 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,2% до 21,7 гривень за літр.