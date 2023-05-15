Цены упали за последний месяц: сколько в Украине стоят бензин, дизель и автогаз

Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в апреле 2023 года. Больше всего подешевело дизельное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в апреле по сравнению с мартом бензин А-92 подешевел на 2,9% до 44,4 гривен за литр, бензин А-95 на 1,4% до 46,6 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 4,5% до 46,6 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 4,2% до 21,7 гривен за литр.