UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Ціни впали майже вдвічі: які овочі, фрукти та ягоди подешевшали в Україні за тиждень

19:31 29.06.2026 Пн
3 хв
Поки сезонні фрукти та ягоди б’ють рекорди здешевлення, популярний овоч різко злетів у ціні
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В Україні дешевшають овочі, фрукти та ягоди (Getty Images)

В Україні за останній тиждень продовжили дешевшати більшість овочів нового врожаю та сезонних фруктів. Найбільше знизилися ціни на огірки, кабачки, черешню й абрикоси, тоді як морква нового врожаю, навпаки, подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.

Головне:

  • Здешевлення ягід: Абрикоси подешевшали майже вдвічі, випередивши черешню. На тлі попиту на заморозку знизились ціни на лохину, малину та вишню.
  • Падіння цін на овочі: Огірки подешевшали на третину, також знизилися ціни на молоду картоплю та кабачки.
  • Подорожчання моркви: Молода морква стала єдиним овочем, що зріс у ціні. Натомість стара морква подешевшала.
  • Хіти продажів: Найпопулярнішим товаром стала цукрова кукурудза. Також стартував сезон чорної смородини та з'явилися перші українські персики.

Як змінилися ціни на овочі

На ринку продовжила дорожчати морква нового врожаю - з 28-30 до 30-35 гривень за кілограм. Водночас стара морква подешевшала з 60-70 до 45-60 гривень за кілограм.

Також за тиждень:

  • картопля нового врожаю подешевшала з 14-17 до 13-17 гривень за кілограм;
  • картопля старого врожаю - з 18-65 до 13-45 гривень за кілограм;
  • білокачанна капуста - з 27-30 до 23-28 гривень за кілограм;
  • буряк - з 30-35 до 20-25 гривень за кілограм;
  • цибуля залишилася на рівні 16-18 гривень за кілограм;
  • помідори не змінилися - 65-85 гривень за кілограм;
  • огірки різко подешевшали - з 35-50 до 20-30 гривень за кілограм;
  • солодкий перець - зі 100-120 до 90-110 гривень за кілограм;
  • пекінська капуста, навпаки, подорожчала - з 40-45 до 50-55 гривень за кілограм;
  • цвітна капуста - з 70-80 до 58-65 гривень за кілограм;
  • кабачки - з 25-35 до 18-22 гривень за кілограм;
  • баклажани - зі 120-130 до 100-115 гривень за кілограм;
  • часник залишився на рівні 70-110 гривень за кілограм;
  • спаржа - з 250-320 до 200-270 гривень за кілограм;
  • зелений горошок - зі 70-100 до 60-100 гривень за кілограм;
  • цукрова кукурудза - з 35-40 до 33-38 гривень за штуку;
  • зелена цибуля - зі 160-180 до 130-150 гривень за кілограм.

Що відбувається з фруктами та ягодами

Найбільше за тиждень подешевшали абрикоси - зі 110-160 до 60-110 гривень за кілограм. Також суттєво впали ціни на черешню - зі 130-190 до 60-130 гривень за кілограм.

Крім того:

  • лохина подешевшала з 650-750 до 480-650 гривень за кілограм;
  • вишня - зі 150 до 60-110 гривень за кілограм;
  • малина - з 250-750 до 200-300 гривень за кілограм;
  • чорниця - з 290-320 до 200-230 гривень за кілограм;
  • банани - з 58-68 до 50-68 гривень за кілограм.

Водночас ціни на яблука (28-55 гривень за кілограм), груші (65-90 гривень за кілограм), персики (100-170 гривень за кілограм), сливи (140-170 гривень за кілограм), апельсини (70-85 гривень за кілограм) та лимони (140-150 гривень за кілограм) залишилися без змін.

Також на ринку з'явилися перші ціни на смородину нового врожаю - 160-180 гривень за кілограм, а порічка коштує 70-90 гривень за кілограм.

Що зараз найактивніше продають

Лідером за кількістю оголошень залишається картопля, хоча продажі дещо скоротилися. Також активно збільшуються пропозиції моркви, цибулі нового врожаю, огірків, кабачків і часнику.

У фруктово-ягідному сегменті головним товаром тижня став абрикос, який завдяки початку масового збору врожаю в Україні випередив за кількістю пропозицій черешню. Також стартував сезон смородини, а на ринку з'явилися перші українські персики.

Найбільший попит серед покупців минулого тижня мала цукрова кукурудза. Крім того, помітно активізувалися закупівлі ягід для заморожування.

РБК-Україна раніше писало, як змінилися мінімальні ціни на базові продукти в українських супермаркетах після вихідних. Найпомітніші зміни стосуються вартості яєць і хліба, тоді як ціни на гречку, молоко та соняшникову олію залишилися переважно стабільними.

Також ми писали, як змінилися ціни на пальне в українських мережах АЗС після вихідних. Найбільше подешевшали дизельне пальне та автогаз, тоді як вартість бензину залишилася без змін.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продуктиЯгодиФрукти