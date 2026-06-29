Ціни впали майже вдвічі: які овочі, фрукти та ягоди подешевшали в Україні за тиждень

В Україні за останній тиждень продовжили дешевшати більшість овочів нового врожаю та сезонних фруктів. Найбільше знизилися ціни на огірки, кабачки, черешню й абрикоси, тоді як морква нового врожаю, навпаки, подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
Головне:
На ринку продовжила дорожчати морква нового врожаю - з 28-30 до 30-35 гривень за кілограм. Водночас стара морква подешевшала з 60-70 до 45-60 гривень за кілограм.
Також за тиждень:
Найбільше за тиждень подешевшали абрикоси - зі 110-160 до 60-110 гривень за кілограм. Також суттєво впали ціни на черешню - зі 130-190 до 60-130 гривень за кілограм.
Крім того:
Водночас ціни на яблука (28-55 гривень за кілограм), груші (65-90 гривень за кілограм), персики (100-170 гривень за кілограм), сливи (140-170 гривень за кілограм), апельсини (70-85 гривень за кілограм) та лимони (140-150 гривень за кілограм) залишилися без змін.
Також на ринку з'явилися перші ціни на смородину нового врожаю - 160-180 гривень за кілограм, а порічка коштує 70-90 гривень за кілограм.
Лідером за кількістю оголошень залишається картопля, хоча продажі дещо скоротилися. Також активно збільшуються пропозиції моркви, цибулі нового врожаю, огірків, кабачків і часнику.
У фруктово-ягідному сегменті головним товаром тижня став абрикос, який завдяки початку масового збору врожаю в Україні випередив за кількістю пропозицій черешню. Також стартував сезон смородини, а на ринку з'явилися перші українські персики.
Найбільший попит серед покупців минулого тижня мала цукрова кукурудза. Крім того, помітно активізувалися закупівлі ягід для заморожування.
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