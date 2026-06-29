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АЗС переписали ціни після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 червня

09:34 29.06.2026 Пн
2 хв
Знизилися у вартості одразу два види пального
aimg Марія Кучерявець
АЗС переписали ціни після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 червня Фото: Пальне після вихідних подешевшало (інфографіка РБК-Україна)
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Після вихідних українські мережі автозаправних станцій скоригували вартість пального. Найбільше знизилися ціни на дизельне пальне та автогаз.

Про те, скільки коштує пальне на найбільших АЗС станом на понеділок, 29 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Бензин: Ціни на бензин (як А-95, так і преміальні марки) залишилися на рівні п'ятниці, 26 червня.
  • Дизель: У мережах OKKO, WOG та SOCAR ДП подешевшало рівно на 1,00 грн/літр.
  • Автогаз: Скинув у ціні: на OKKO, WOG та SOCAR - мінус 1,00 грн/літр, а на "Укрнафті" - мінус 50 копійок.

Що змінилося на АЗС після вихідних

Дизельне пальне подешевшало на OKKO та WOG: стандартне ДП та брендове (Pulls/Mustang) скинули по 1,00 грн. Євро ДП тепер коштує 79,90 грн, преміальне - 82,90 грн. У SOCAR також мінус 1,00 грн на всі позиції ДП (NANO - 80,90 грн, Extro - 83,90 грн).

Автогаз скинув у ціні повсюдно: OKKO, WOG, SOCAR: подешевшав рівно на 1,00 грн (був 42,90 - став 41,90 грн). "Укрнафта": подешевшав на 50 копійок (був 39,90 - став 39,40 грн).

АЗС переписали ціни після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 червня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 29 червня (інфографіка РБК-Україна)

Усі марки бензинів (А-92, А-95, преміальні 95-й та 100-й) в усіх мережах коштують абсолютно так само, як і до вихідних у п'ятницю.

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Деталізація цін на АЗС 29 червня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 82,90 грн
  • ДП Євро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 73,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 75,40 грн
  • ДП: 75,40 грн
  • Газ: 39,40 грн
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