АЗС переписали ціни після вихідних: скільки коштує бензин, дизель та газ 29 червня

Після вихідних українські мережі автозаправних станцій скоригували вартість пального. Найбільше знизилися ціни на дизельне пальне та автогаз.

Про те, скільки коштує пальне на найбільших АЗС станом на понеділок, 29 червня, - в матеріалі РБК-Україна .

Головне: Бензин : Ціни на бензин (як А-95, так і преміальні марки) залишилися на рівні п'ятниці, 26 червня.

: Ціни на бензин (як А-95, так і преміальні марки) залишилися на рівні п'ятниці, 26 червня. Дизель : У мережах OKKO, WOG та SOCAR ДП подешевшало рівно на 1,00 грн/літр.

: У мережах OKKO, WOG та SOCAR ДП подешевшало рівно на 1,00 грн/літр. Автогаз: Скинув у ціні: на OKKO, WOG та SOCAR - мінус 1,00 грн/літр, а на "Укрнафті" - мінус 50 копійок.

Що змінилося на АЗС після вихідних

Дизельне пальне подешевшало на OKKO та WOG: стандартне ДП та брендове (Pulls/Mustang) скинули по 1,00 грн. Євро ДП тепер коштує 79,90 грн, преміальне - 82,90 грн. У SOCAR також мінус 1,00 грн на всі позиції ДП (NANO - 80,90 грн, Extro - 83,90 грн).

Автогаз скинув у ціні повсюдно: OKKO, WOG, SOCAR: подешевшав рівно на 1,00 грн (був 42,90 - став 41,90 грн). "Укрнафта": подешевшав на 50 копійок (був 39,90 - став 39,40 грн).

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 29 червня (інфографіка РБК-Україна)

Усі марки бензинів (А-92, А-95, преміальні 95-й та 100-й) в усіх мережах коштують абсолютно так само, як і до вихідних у п'ятницю.

Деталізація цін на АЗС 29 червня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"