Цены упали почти вдвое: какие овощи, фрукты и ягоды подешевели в Украине за неделю

В Украине за последнюю неделю продолжили дешеветь большинство овощей нового урожая и сезонных фруктов. Больше всего снизились цены на огурцы, кабачки, черешню и абрикосы, в то время как морковь нового урожая, напротив, подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .
Главное:
На рынке продолжила дорожать морковь нового урожая - с 28-30 до 30-35 гривен за килограмм. В то же время старая морковь подешевела с 60-70 до 45-60 гривен за килограмм.
Также через неделю:
Больше всего за неделю подешевели абрикосы - со 110-160 до 60-110 гривен за килограмм. Также существенно упали цены на черешню - со 130-190 до 60-130 гривен за килограмм.
Кроме того:
В то же время цены на яблоки (28-55 гривен за килограмм), груши (65-90 гривен за килограмм), персики (100-170 гривен за килограмм), сливы (140-170 гривен за килограмм), апельсины (70-85 гривен за килограмм) и лимоны (140-150 гривен за килограмм) остались без изменений.
Также на рынке появились первые цены на черную смородину нового урожая - 160-180 гривен за килограмм, а красная смородина стоит 70-90 гривен за килограмм.
Лидером по количеству объявлений остается картофель, хотя продажи несколько сократились. Также активно увеличиваются предложения моркови, лука нового урожая, огурцов, кабачков и чеснока.
Во фруктово-ягодном сегменте главным товаром недели стал абрикос , благодаря началу массового сбора урожая в Украине опередивший по количеству предложений черешню. Также стартовал сезон смородины, а на рынке появились первые украинские персики .
Наибольший спрос среди покупателей на прошлой неделе имела сахарная кукуруза. Кроме того, заметно активизировались закупки ягод для замораживания .
РБК-Украина ранее писало, как изменились минимальные цены на базовые продукты в украинских супермаркетах после выходных. Самые заметные изменения касаются стоимости яиц и хлеба, в то время как цены на гречку, молоко и подсолнечное масло остались преимущественно стабильными.
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