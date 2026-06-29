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Цены упали почти вдвое: какие овощи, фрукты и ягоды подешевели в Украине за неделю

19:31 29.06.2026 Пн
3 мин
Пока сезонные фрукты и ягоды бьют рекорды удешевления, популярный овощ резко взлетел в цене
aimg Татьяна Веремеева
Цены упали почти вдвое: какие овощи, фрукты и ягоды подешевели в Украине за неделю Фото: В Украине дешевеют овощи, фрукты и ягоды (Getty Images)
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В Украине за последнюю неделю продолжили дешеветь большинство овощей нового урожая и сезонных фруктов. Больше всего снизились цены на огурцы, кабачки, черешню и абрикосы, в то время как морковь нового урожая, напротив, подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .

Главное:

  • Удешевление ягод: Абрикосы подешевели почти вдвое, опередив черешню. На фоне спроса на заморозку снизились цены на голубику, малину и вишню.
  • Падение цен на овощи: Огурцы подешевели на треть, также снизились цены на молодой картофель и кабачки.
  • Удорожание моркови: Молодая морковь стала единственным выросшим в цене овощем. Зато старая морковь подешевела.
  • Хиты продаж: Самым популярным товаром стала сахарная кукуруза. Также стартовал сезон черной смородины и появились первые украинские персики.

Как изменились цены на овощи

На рынке продолжила дорожать морковь нового урожая - с 28-30 до 30-35 гривен за килограмм. В то же время старая морковь подешевела с 60-70 до 45-60 гривен за килограмм.

Также через неделю:

  • картофель нового урожая подешевел с 14-17 до 13-17 гривен за килограмм;
  • картофель старого урожая - с 18-65 до 13-45 гривен за килограмм;
  • белокочанная капуста - с 27-30 до 23-28 гривен за килограмм;
  • свекла - с 30-35 до 20-25 гривен за килограмм;
  • лук остался на уровне 16-18 гривен за килограмм;
  • помидоры не изменились - 65-85 гривен за килограмм;
  • огурцы резко подешевели - с 35-50 до 20-30 гривен за килограмм;
  • сладкий перец - со 100-120 до 90-110 гривен за килограмм;
  • пекинская капуста, напротив, подорожала - с 40-45 до 50-55 гривен за килограмм;
  • цветная капуста - с 70-80 до 58-65 гривен за килограмм;
  • кабачки - с 25-35 до 18-22 гривен за килограмм;
  • баклажаны - со 120-130 до 100-115 гривен за килограмм;
  • чеснок остался на уровне 70-110 гривен за килограмм;
  • спаржа - с 250-320 до 200-270 гривен за килограмм;
  • зеленый горошек - с 70-100 до 60-100 гривен за килограмм;
  • сахарная кукуруза - с 35-40 до 33-38 гривен за штуку;
  • зеленый лук - со 160-180 до 130-150 гривен за килограмм.

Что происходит с фруктами и ягодами

Больше всего за неделю подешевели абрикосы - со 110-160 до 60-110 гривен за килограмм. Также существенно упали цены на черешню - со 130-190 до 60-130 гривен за килограмм.

Кроме того:

  • голубика подешевела с 650-750 до 480-650 гривен за килограмм;
  • вишня - со 150 до 60-110 гривен за килограмм;
  • малина - с 250-750 до 200-300 гривен за килограмм;
  • черника - с 290-320 до 200-230 гривен за килограмм;
  • бананы - с 58-68 до 50-68 гривен за килограмм.

В то же время цены на яблоки (28-55 гривен за килограмм), груши (65-90 гривен за килограмм), персики (100-170 гривен за килограмм), сливы (140-170 гривен за килограмм), апельсины (70-85 гривен за килограмм) и лимоны (140-150 гривен за килограмм) остались без изменений.

Также на рынке появились первые цены на черную смородину нового урожая - 160-180 гривен за килограмм, а красная смородина стоит 70-90 гривен за килограмм.

Что сейчас наиболее активно продают

Лидером по количеству объявлений остается картофель, хотя продажи несколько сократились. Также активно увеличиваются предложения моркови, лука нового урожая, огурцов, кабачков и чеснока.

Во фруктово-ягодном сегменте главным товаром недели стал абрикос , благодаря началу массового сбора урожая в Украине опередивший по количеству предложений черешню. Также стартовал сезон смородины, а на рынке появились первые украинские персики .

Наибольший спрос среди покупателей на прошлой неделе имела сахарная кукуруза. Кроме того, заметно активизировались закупки ягод для замораживания .

РБК-Украина ранее писало, как изменились минимальные цены на базовые продукты в украинских супермаркетах после выходных. Самые заметные изменения касаются стоимости яиц и хлеба, в то время как цены на гречку, молоко и подсолнечное масло остались преимущественно стабильными.

Также мы писали, как изменились цены на горючее в украинских сетях АЗС после выходных. Больше всего подешевели дизельное топливо и автогаз, в то время как стоимость бензина осталась без изменений.

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