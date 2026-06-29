Цены упали почти вдвое: какие овощи, фрукты и ягоды подешевели в Украине за неделю
В Украине за последнюю неделю продолжили дешеветь большинство овощей нового урожая и сезонных фруктов. Больше всего снизились цены на огурцы, кабачки, черешню и абрикосы, в то время как морковь нового урожая, напротив, подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit .
Главное:
- Удешевление ягод: Абрикосы подешевели почти вдвое, опередив черешню. На фоне спроса на заморозку снизились цены на голубику, малину и вишню.
- Падение цен на овощи: Огурцы подешевели на треть, также снизились цены на молодой картофель и кабачки.
- Удорожание моркови: Молодая морковь стала единственным выросшим в цене овощем. Зато старая морковь подешевела.
- Хиты продаж: Самым популярным товаром стала сахарная кукуруза. Также стартовал сезон черной смородины и появились первые украинские персики.
Как изменились цены на овощи
На рынке продолжила дорожать морковь нового урожая - с 28-30 до 30-35 гривен за килограмм. В то же время старая морковь подешевела с 60-70 до 45-60 гривен за килограмм.
Также через неделю:
- картофель нового урожая подешевел с 14-17 до 13-17 гривен за килограмм;
- картофель старого урожая - с 18-65 до 13-45 гривен за килограмм;
- белокочанная капуста - с 27-30 до 23-28 гривен за килограмм;
- свекла - с 30-35 до 20-25 гривен за килограмм;
- лук остался на уровне 16-18 гривен за килограмм;
- помидоры не изменились - 65-85 гривен за килограмм;
- огурцы резко подешевели - с 35-50 до 20-30 гривен за килограмм;
- сладкий перец - со 100-120 до 90-110 гривен за килограмм;
- пекинская капуста, напротив, подорожала - с 40-45 до 50-55 гривен за килограмм;
- цветная капуста - с 70-80 до 58-65 гривен за килограмм;
- кабачки - с 25-35 до 18-22 гривен за килограмм;
- баклажаны - со 120-130 до 100-115 гривен за килограмм;
- чеснок остался на уровне 70-110 гривен за килограмм;
- спаржа - с 250-320 до 200-270 гривен за килограмм;
- зеленый горошек - с 70-100 до 60-100 гривен за килограмм;
- сахарная кукуруза - с 35-40 до 33-38 гривен за штуку;
- зеленый лук - со 160-180 до 130-150 гривен за килограмм.
Что происходит с фруктами и ягодами
Больше всего за неделю подешевели абрикосы - со 110-160 до 60-110 гривен за килограмм. Также существенно упали цены на черешню - со 130-190 до 60-130 гривен за килограмм.
Кроме того:
- голубика подешевела с 650-750 до 480-650 гривен за килограмм;
- вишня - со 150 до 60-110 гривен за килограмм;
- малина - с 250-750 до 200-300 гривен за килограмм;
- черника - с 290-320 до 200-230 гривен за килограмм;
- бананы - с 58-68 до 50-68 гривен за килограмм.
В то же время цены на яблоки (28-55 гривен за килограмм), груши (65-90 гривен за килограмм), персики (100-170 гривен за килограмм), сливы (140-170 гривен за килограмм), апельсины (70-85 гривен за килограмм) и лимоны (140-150 гривен за килограмм) остались без изменений.
Также на рынке появились первые цены на черную смородину нового урожая - 160-180 гривен за килограмм, а красная смородина стоит 70-90 гривен за килограмм.
Что сейчас наиболее активно продают
Лидером по количеству объявлений остается картофель, хотя продажи несколько сократились. Также активно увеличиваются предложения моркови, лука нового урожая, огурцов, кабачков и чеснока.
Во фруктово-ягодном сегменте главным товаром недели стал абрикос , благодаря началу массового сбора урожая в Украине опередивший по количеству предложений черешню. Также стартовал сезон смородины, а на рынке появились первые украинские персики .
Наибольший спрос среди покупателей на прошлой неделе имела сахарная кукуруза. Кроме того, заметно активизировались закупки ягод для замораживания .
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