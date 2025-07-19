Ціни виростуть вдвічі: США оновили правила отримання віз

Складний законопроект

Адміністрація Трампа називає бюджетний законопроект "Big Beautiful Bill" ("великий красивий законопроект" або ж "мегазаконопроект").

Це неофіційна, емоційно-забарвлена популістська фраза, яку Трамп часто використовував стосовно будь-якого документа чи домовленості, яку він вважав важливою і "гарною", як щось велике, ефективне, привабливе з точки зору політики та впливу.

Законопроект пройшов складний шлях затвердження і мав скандальний підтекст.

Сенат затвердив документ 1 липня з перевагою в один голос, який дав віце-президент Джей Ді Венс. Трамп активізував контакти з республіканцями в Сенаті, щоб домогтися такого результату.

Палата представників розглядала і затвердила законопроект 3 липня також з мінімальною перевагою в голосах.

Одним із запеклих критиків документу є бізнесмен Ілон Маск. На його думку, закон спровокує істотне зростання державного боргу США.

Маск неодноразово відкрито критикував закон у соцмережах, що викликало емоційний конфікт з Трампом у червні.

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