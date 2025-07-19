Цены вырастут вдвое: США обновили правила получения виз

Сложный законопроект

Администрация Трампа называет бюджетный законопроект "Big Beautiful Bill" ("большой красивый законопроект" или "мегазаконопроект").

Это неофициальная, эмоционально-окрашенная популистская фраза, которую Трамп часто использовал в отношении любого документа или договоренности, которую он считал важной и "красивой", как нечто большое, эффективное, привлекательное с точки зрения политики и влияния.

Законопроект прошел сложный путь утверждения и имел скандальный подтекст.

Сенат утвердил документ 1 июля с перевесом в один голос, который дал вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп активизировал контакты с республиканцами в Сенате, чтобы добиться такого результата.

Палата представителей рассматривала и утвердила законопроект 3 июля также с минимальным перевесом в голосах.

Одним из ярых критиков документа является бизнесмен Илон Маск. По его мнению, закон спровоцирует существенный рост государственного долга США.

Маск неоднократно открыто критиковал закон в соцсетях, что вызвало эмоциональный конфикт с Трампом в июне.

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