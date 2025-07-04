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Тріумф Трампа: Палата представників схвалила "мегазаконопроєкт" про податки і соцзахист

США, П'ятниця 04 липня 2025 01:45
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Тріумф Трампа: Палата представників схвалила "мегазаконопроєкт" про податки і соцзахист Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У США Палата представників ухвалила масштабний законопроєкт про внутрішню політику, ініційований адміністрацією президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання CNN.

Документ передбачає суттєве зниження податків, а також найбільше за останні десятиліття урізання системи соціального забезпечення і збільшення фінансування Пентагону та прикордонної безпеки.

Трамп та його союзники в Конгресі стверджують, що такий крок дозволить активізувати економіку та підвищити обороноздатність США.

Очікується, що Трамп підпише його завтра, 4 липня, коли в США святкують День Незалежності.

"Великий, гарний законопроект" ухвалено Палатою представників і буде передано на підпис президенту на великій, гарній церемонії підписання завтра о 17:00 (за Вашингтоном) 4 липня, як казав і сподівався президент", – оголосила прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт під час пресконференції.

Що передбачає "мегазаконопроєкт"

  1. Зниження податків для фізичних осіб та бізнесу, що, за словами Трампа, має стимулювати інвестиції та споживання.
  2. Скорочення соціальних програм і виплат, зокрема у сфері допомоги бідним, освітніх грантів та медичних субсидій.
  3. Збільшення фінансування американської армії, зокрема на оновлення озброєнь і розвиток новітніх технологій.

Разом з тим, експерти застерігають, що наслідком реформи може стати велика соціальна нерівність. Так, ухвалення цього закону може мати серйозні наслідки для найбільш вразливих категорій населення: дітей, пенсіонерів, студентів і людей з низькими доходами.

На сьогоднішній день "мегазаконопроєкт" стає однією з найрезонансніших реформ останніх років, що вже викликала гарячі суперечки всередині США та привернула увагу у світі.

Нещодавно стало відомо, що Трамп активізував роботу з республіканцями в Сенаті, щоб просунути ухвалення свого законопроекту.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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