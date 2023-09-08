Ціни в Україні падають другий місяць поспіль: що подешевшало за серпень

За даними статистичного відомства, з початку року ціни зросли на 2,5%.

Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування у серпні подешевшали на 3,9%. Найбільше за місяць подешевшали овочі - на 37,6%, які в середньому коштують на 25,7% дешевше ніж рік тому.

Фрукти за місяць подешевшали на 4,2%, однак у порівнянні зі серпнем минулого року вони дорожчі на 14,3%.

Яйця подешевшали на 0,1%, але вони дорожчі на 35,4%, ніж у серпні минулого року.

Соняшникова олія подешевшала на 0,5% до липня та на 6,4% до серпня минулого року.

З інших товарів суттєво подорожчало паливо – на 7,4% через підвищення податків із 1 липня.

Уповільнення інфляції та прогноз до кінця 2023 року

За даними НБУ, споживча інфляція в Україні в серпні сповільнилася завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, а також поліпшенню очікувань збереження курсової стійкості.

Завдяки сприятливій погоді врожайність ранніх зернових не лише перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік.

Більш оптимістичні очікування нового врожаю зернових разом із нарощуванням виробництва сприяли зниженню цін на крупи та борошно. Зростання цін на овочі також сповільнилося за рахунок розширення пропозиції.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у липні 2023 року порівняно з липнем минулого року зросли на 11,3%. У місячному обчисленні ціни у липні впали на 0,6%.

НБУ значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%.