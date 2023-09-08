Цены в Украине падают второй месяц подряд: что подешевело за август

Потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, с начала года цены выросли на 2,5%.
Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.
Продукты питания в августе подешевели на 3,9%. Больше всего за месяц подешевели овощи - на 37,6%, которые в среднем стоят на 25,7% дешевле, чем год назад.
Фрукты за месяц подешевели на 4,2%, однако по сравнению с августом прошлого года они дороже на 14,3%.
Яйца подешевели на 0,1%, но они дороже на 35,4%, чем в августе прошлого года.
Подсолнечное масло подешевело на 0,5% к июлю и на 6,4% к августу прошлого года.
Из других товаров существенно подорожало топливо - на 7,4% из-за повышения налогов с 1 июля.
По данным НБУ потребительская инфляция в Украине августе замедлилась благодаря расширению предложения продуктов питания, а также улучшению ожиданий сохранения курсовой устойчивости.
Благодаря благоприятной погоде урожайность ранних зерновых не только превысила прошлый, но и рекордный 2021 год.
Более оптимистичные ожидания нового урожая зерновых вместе с наращиванием производства способствовали снижению цен на крупы и муку. Рост цен на овощи также замедлился за счет расширения предложения.
Напомним, потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. В месячном исчислении цены в июле упали на 0,6%.
НБУ значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%.
Отметим, летняя дефляция - обычное явление в Украине благодаря сезонному падению цен на овощи и фрукты. Однако в 2022 году она не наблюдалась.