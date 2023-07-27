Зростання цін в Україні різко сповільниться: НБУ покращив прогноз з інфляції

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%. У квітні НБУ очікував інфляцію на рівні 14,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році інфляція сповільниться до 8,5% (попередній прогноз - 9,6%). У 2025 році інфляція становитиме 6,0% (попередній прогноз - 6,0%).

Як зазначив Пишний, ураховуючи сприятливу динаміку першого півріччя, НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік.

"Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні. НБУ забезпечуватиме стійкість валютного ринку та достатній рівень привабливості гривневих активів, що обмежуватиме ціновий тиск", - сказав він.

За його словами, вагоме значення матиме незмінність тарифів на більшість житлово-комунальних послуг.

Водночас надалі інфляція знижуватиметься повільніше, ніж у попередні місяці. Це пов’язано з вичерпанням ефекту бази порівняння, поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та червневим підвищенням цін на електроенергію для побутових споживачів. Крім того, на цінову динаміку певною мірою вплинуть і російські теракти на півдні України, зокрема підрив Каховської ГЕС, сказав Пишний.

НБУ прогнозує, що у наступні роки тенденція до зниження інфляції збережеться. "Зменшення безпекових ризиків дасть змогу відновити оптимальні логістичні шляхи, розширити виробництво та наростити врожаї. Крім того, це відкриє шлях для відновлення припливу інвестицій в Україну. Сповільненню інфляції сприятиме і подальше зниження світових цін, зокрема на енергоносії. Зазначені чинники переважать проінфляційний вплив пожвавлення внутрішнього попиту, зростання заробітних плат та коригування деяких житлово-комунальних тарифів у післявоєнний період", - повідомив голова НБУ.

Тому НБУ очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а в 2025 році - до 6%.

Ціни в Україні

За даними Держстату, річна інфляція в Україні у червні сповільнилася до 12,8% - мінімуму з початку війни. У червні ціни зросли на 0,8%, з початку року - на 4,6%.

Зазначимо, у квітні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання споживчих цін до кінця 2023 року до 14,8% з 18,7%.

Згідно з прогнозом МВФ, інфляція у 2023 році становитиме 20,0%, у 2024 році 12,5%, у 2025 році 8,0%.