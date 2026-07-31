Ціни в супермаркетах наприкінці липня: де купити хліб від 13 грн, а олію - до 50

Українські супермаркети оновили цінники на базові продукти. Станом на 31 липня більшість позицій у найбільших торгівельних мережах залишаються стабільними, однак у деяких категоріях зафіксовано точкове коливання цін.
Про те, скільки коштують хліб, гречка, яйця, молоко та олія у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан", - у матеріалі РБК-Україна нижче.
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Хліб
Цінова ситуація в категорії хлібобулочних виробів залишається повністю фіксованою. Найдешевшою позицією у нарізці серед досліджуваних товарів відзначилося "Сільпо".
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 31 липня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Вартість гречаної крупи коливається від 55 до майже 70 гривень за кілограм. Найдешевша пропозиція наразі утримується в "Сільпо" завдяки акційній знижці у 15%.
Яйця (категорія С1)
У цій категорії зафіксовано динаміку зростання ціни в мережі "Сільпо" - десяток яєць "Пашот" додав у вартості понад 2 гривні порівняно з попереднім днем. Найдешевшою альтернативою залишається поштучний продаж в "Ашані".
Молоко
Вартість пастеризованого молока залишається сталою в усіх моніторингових мережах.
Соняшникова олія
Мінімальний поріг цін утримує "Ашан". Тим часом у "Сільпо" відбулася "ротація" асортиментної позиції: замість олії "Королівський смак" (52,49 грн) представлено рафіновану олію власної марки "Премія" за ціною 56,49 грн.