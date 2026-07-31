Цены в супермаркетах в конце июля: где купить хлеб от 13 грн, а масло - до 50

Украинские супермаркеты обновили ценники на базовые продукты. По состоянию на 31 июля большинство позиций в крупнейших торговых сетях остается стабильным, однако в некоторых категориях зафиксировано точечное колебание цен.
О том, сколько стоят хлеб, гречка, яйца, молоко и растительное масло в сетях "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашан", - в материале РБК-Украина ниже.
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Хлеб
Ценовая ситуация в категории хлебобулочных изделий остается полностью фиксированной. Дешевой позицией в нарезке среди исследуемых товаров отметилось "Сильпо".
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 31 июля (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Стоимость гречневой крупы колеблется от 55 до 70 гривен за килограмм. Самое дешевое предложение в настоящее время содержится в "Сильпо" благодаря акционной скидке в 15%.
Яйца (категория С1)
В этой категории зафиксирована динамика роста цены в сети "Сильпо" - десяток яиц "Пашот" прибавил в стоимости более 2 гривен по сравнению с предыдущим днем. Самой дешевой альтернативой остается поштучная продажа в "Ашане".
Молоко
Стоимость пастеризованного молока остается постоянной во всех мониторинговых сетях.
Подсолнечное масло
Минимальный порог цен удерживает "Ашан". Тем временем в "Сильпо" состоялась "ротация" ассортиментной позиции: вместо масла "Королевский вкус" (52,49 грн) представлено рафинированное масло собственной марки "Премия" по цене 56,49 грн.