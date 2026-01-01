Цены растут, кадров не хватает: как бизнес оценил декабрь 2025 года

В декабре 2025 года экономическая деятельность украинских предприятий сдерживалась ситуацией по безопасности, ростом расходов, отключениями света, дефицитом кадров и обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Нацбанком предприятий Украины.

Отмечается, что бизнес сдержанно оценил в декабре результаты текущей экономической деятельности.

Экономическую активность сдерживали ухудшение ситуации с безопасностью, отключение света, повышение производственных затрат бизнеса, повреждения производства и логистики, дефицит кадров и сезонный фактор.

НБУ отмечает, что были и положительные факторы. В частности, это устойчивый потребительский спрос, международная помощь, рост предложения продовольственных товаров и замедление темпов инфляции.

Согласно данным, индекс ожиданий деловой активности в прошлом месяце составил 49.2, а в ноябре - 49.4. В то же время декабрьский показатель значительно превышал уровень декабря 2024 года (45.9) и был самым высоким за все годы опросов.

Предприятия Украины оценили свои результаты

Предприятия торговли положительно оценили экономические результаты и являются наиболее оптимистичными среди опрошенных из-за увеличения предложения продтоваров, сезонный рост спроса и замедление инфляции.

Предприятия сферы услуг смягчили оценки относительно экономических перспектив из-за устойчивого потребительского спроса и замедления инфляции.

Предприятия строительства более сдержанно оценили результаты своей деятельности, несмотря на сезонность работ и масштабные отключения электроэнергии.

Предприятия промышленности второй месяц подряд озвучили наиболее сдержанные оценки результатов деятельности. Этому способствовали отключения света, рост производственных затрат и дефицит квалифицированных кадров.

Нацбанк отмечает, что предприятия строительства и торговли ожидали более умеренного роста цен на собственное производство и товары, закупленные для продажи, на фоне значительного роста закупочных цен.

При этом предприятия промышленности и сферы услуг повысили оценки относительно роста как цен поставщиков, так и цен/тарифов на свою продукцию/услуги.

НБУ отметил, что ситуация на рынке труда Украины смягчилась. Оптимистичнее настроены относительно численности работников в сферах строительства и торговли, тогда как предприятия промышленности и сектора услуг дали сдержанную оценку.