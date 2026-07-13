Ціни на проїзд в Києві зростуть вже цього тижня: нові тарифи та хто матиме знижку

Ціни на проїзд у комінальному транспорті Києва зростуть вже цього тижня. Вартість проїзду у метро, трамваях та тролейбусах становитиме 30 гривень за одну поїздку.
Яка система знижок передбачена для "постійних клієнтів" та чи збережеться безкоштовний проїзд для пенсіонерів - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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З 15 липня вартість разової поїздки в комунальному транспорті Києва зросте до 30 грн. Як повідомляє КМДА, це рішення обумовлене необхідністю наблизити тарифи до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднього разу тарифи переглядали у 2018 році.
Для регулярних пасажирів діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних одиниць:
Також доступні місячні проїзні (від 46 до 124 поїздок), де вартість однієї поїздки складе близько 23,3-23,6 грн. Безлімітний проїзний на всі види транспорту коштуватиме 3 656 грн.
Поїздки, придбані до 14 липня, діятимуть до 14 вересня 2026 року. Після цієї дати невикористані поїздки не зникнуть: їхня вартість буде автоматично перерахована в грошовий еквівалент і зарахована на баланс вашої транспортної картки, якими можна буде розраховуватися вже за новими тарифами.