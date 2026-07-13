Цены на проезд в Киеве вырастут уже на этой неделе: новые тарифы и кто получит скидку

Цены на проезд в коминальном транспорте Киева поднимутся уже на этой неделе. Стоимость проезда в метро, трамваях и троллейбусах будет составлять 30 гривен за одну поездку.
Какая система скидок предусмотрена для "постоянных клиентов" и сохранится ли бесплатный проезд для пенсионеров - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
С 15 июля стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева вырастет до 30 грн. Как сообщает КГГА, это решение обусловлено необходимостью приблизить тарифы к экономически обоснованному уровню из-за роста затрат на электроэнергию, топливо и оплату труда. В предыдущий раз тарифы пересматривались в 2018 году.
Для регулярных пассажиров будет действовать система скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных единиц:
Также доступны месячные проездные (от 46 до 124 поездок), где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. Безлимитный проездной на все виды транспорта обойдется в 3 656 грн.
Поездки, приобретенные до 14 июля, будут действовать до 14 сентября 2026 года. После этой даты неиспользованные поездки не исчезнут: их стоимость будет автоматически перечислена в денежный эквивалент и зачислена на баланс вашей транспортной карты, по которой можно будет рассчитываться уже по новым тарифам.