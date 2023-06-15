Цены на продукты вырастут: НБУ дал первую оценку влияния подрыва Каховской ГЭС

Национальный банк Украины дал первую оценку, как подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС повлияет на цены в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 п. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей", - сказал он.

Как отметил Пышный, "долгосрочные разрушительные эффекты от подрыва Каховской ГЭС беспрецедентно масштабны, однако полностью оценить их можно будет только со временем".

Пострадают овощи

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что под риском находятся около 10-14% общего урожая овощей из-за затопления и осушения почв в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Однако нами потери урожая овощей оцениваются несколько меньше в 5%, поскольку доля подтопленных площадей на подконтрольных территориях сравнительно невелика, хотя понятно, что может снизиться урожайность", - сказал Николайчук.

Он сказал, что в результате осушения на контролируемой территории Украины в зоне риска находятся 20% баклажанов. "Также под угрозой показатели урожая таких овощей: огурцы, арбузы, помидоры, перец. По моркови, там процент ниже", - сказал он.

Цены в Украине

Глава НБУ отметил, что в мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом исчислении. Помимо эффекта базы сравнения этому способствовало достаточное предложение продовольствия и топлива, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.

В то же время, несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление остается достаточно высоким. НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться благодаря налаживанию логистики, снижению цен на мировых товарных рынках и последовательной монетарной политике, сказал он.

"Однако этот процесс уже будет не таким стремительным, как в предыдущие месяцы", - отметил Пышный.

Во-первых, будет постепенно исчерпываться эффект базы сравнения, способствовавший ощутимому снижению инфляции в первом полугодии. Во-вторых, на ценовой динамике скажется повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке топлива, сообщил глава НБУ.

Дамба Каховской ГЭС и урожай в Украине

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности сращивания.

Министр Николай Сольский сообщил, что проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве на юге Украины после подрыва дамбы ГЭС, поскольку Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров земель.