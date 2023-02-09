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Ціни на продукти в Україні за рік зросли на третину: що дорожчає найшвидше

Фото: продукти подорожчали на третину (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування у січні 2023 року порівняно із січнем минулого року зросли на 32,8%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 26,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали фрукти - на 77,0%, яйця - на 73,3%, риба та рибопродукти - на 45,5%, овочі - на 34,0%, цукор - на 31, 8%, олія - на 29,1%.

Крім того, хліб та хлібопродукти подорожчали на 28,8%, макаронні вироби - на 27,2%, сир та сир - на 24,8%, м'ясо та м'ясопродукти - на 24,1%, хліб - на 21,5%, молоко на 19,3%, олія - на 15,6%.

Нагадаємо, середні ціни на продукти харчування у грудні 2022 року, порівняно з груднем 2021 року, зросли на 34,4%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 26,6%.

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Ціни на продуктиДержавна служба статистики