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Цены на продукты в Украине за год выросли на треть: что дорожает быстрее всего

Фото: продукты подорожали на треть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 32,8%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 77,0%, яйца - на 73,3%, рыба и рыбопродукты - на 45,5%, овощи - на 34,0, %, сахар - на 31,8%, масло - на 29,1%.

Кроме того, хлеб и хлебопродукты подрожали на 28,8%, макаронные изделия - на 27,2%, сыр и творог - на 24,8%, мясо и мясопродукты - на 24,1%, хлеб - на 21,5%, молоко на 19,3%, подсолнечное масло - на 15,6%.

Напомним, средние цены на продукты питания в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года выросли на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.

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Цены на продуктыГосударственная служба статистики