ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни на продукти в Україні за рік зросли майже на 35%: що дорожчає найшвидше

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 січня 2023 15:47
Ціни на продукти в Україні за рік зросли майже на 35%: що дорожчає найшвидше Фото: продукти подорожчали на третину (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування у грудні 2022 року, порівняно з груднем минулого року, зросли на 34,4%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 26,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали, яйця - на 76,6%, фрукти - на 73,8%, овочі - на 51,8%, риба та рибопродукти - 45,8%, цукор - на 31,0 %, хліб та хлібопродукти - на 30,3%,

Окрім того, олія подорожчала на 28,9%, макаронні вироби - на 27,9%, сир та м'який сир - на 25,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 24,6%, хліб - на 22,1%, молоко на 18,7%, олія - на 14,5%.

Ціни на продукти в Україні за рік зросли майже на 35%: що дорожчає найшвидше

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні за 2022 рік зросли на 26,6%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти Державна служба статистики
NEWS
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році