Ціни на продукти у світі зросли до максимуму за чотири роки: причина і в Україні

Індекс продовольчих цін ФАО у серпні становив 133,3 бала проти 130,8 у липні - це найвищий показник із листопада 2022 року, хоча він і залишається на 17% нижчим за рекордний пік березня 2022 року, зафіксований одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Серпневе зростання світових цін на продовольство - це попередження, що ризикова премія повертається на продовольчі ринки: кліматичні шоки, геополітична напруга та порушена торговельна логістика збігаються в часі", - заявив головний економіст ФАО Максімо Тореро.

У серпні подорожчали всі категорії - зернові, олії, цукор, м'ясо та молочні продукти. Екстремальна спека в Європі вдарила по врожаю кукурудзи й цукрового буряка, а очікуваний Ель-Ніньйо посилив занепокоєння щодо виробництва пальмової олії й цукру в Азії. Ескалація російських атак у Чорному морі скоротила поставки зерна з України, тоді як конфлікт США та Ірану напружує постачання добрив.

ФАО також знизила прогноз світового виробництва зернових на 2026 рік до 2,98 мільярда тонн — це на 2% менше, ніж торік, і найбільший річний спад з 2018 року, хоча загальний обсяг усе одно стане другим найбільшим за всю історію спостережень.