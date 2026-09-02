Коли саме зростуть ціни на продукти й чи варто робити запаси: відповідь Мінагрополітики

Ціни на продукти в Україні поки тримаються, але це ненадовго. Водночас підстав запасатися продуктами немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.

Ціни на продукти в Україні найближчими днями та тижнями суттєво не зміняться - за словами Висоцького, зараз вони тримаються. Водночас у перспективі можливе подорожчання.

Один із чинників - зміна логістики. Попередній економічний розрахунок показує, що перехід на доставку автотранспортом "з коліс" може здорожчити продовольчий кошик у середньому на 2,5-3%, адже це більше транспорту, робочого часу та інших витрат.

При цьому фізичного дефіциту продуктів немає. За словами міністра цьогорічний урожай гарний, тож обсяг виробництва на ціну негативно не впливатиме.

Окремо міністр виділив енергетичний компонент - вартість палива, електроенергії та газу. Саме він, за словами Висоцького, може вплинути на ціни в майбутньому, зокрема після прямих загроз з боку країни-агресора. Інших критичних викликів для кінцевої вартості наразі немає.

Чи потрібно робити запаси

Підстав створювати продовольчі запаси на тиждень-два міністр не бачить. Він пояснив, що варто враховувати можливості зберігання: кілька мішків цукру чи борошна можуть просто зіпсуватися або в них заведуться шкідники.

За його словами, тижневий горизонт планування покупок у більшості родин був і раніше, а знайти потрібну продукцію в межах тижня можна в кожному населеному пункті. Тому робити додаткові запаси з ризиком псування продуктів немає сенсу.