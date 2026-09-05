Цены на продукты в мире выросли до максимума за четыре года: причина и в Украине

Мировые цены на продукты питания в августе выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года. Причина - неблагоприятная погода в Европе и Азии, а также война в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Индекс продовольственных цен ФАО в августе составил 133,3 балла против 130,8 в июле - это самый высокий показатель с ноября 2022 года, хотя он и остается на 17% ниже рекордного пика марта 2022 года, зафиксированного сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.
"Августовский рост мировых цен на продовольствие - это предупреждение, что рисковая премия возвращается на продовольственные рынки: климатические шоки, геополитическое напряжение и нарушенная торговая логистика совпадают по времени", - заявил главный экономист ФАО Максим Тореро.
В августе подорожали все категории-– зерновые, растительные масла, сахар, мясо и молочные продукты. Экстремальная жара в Европе ударила по урожаю кукурузы и сахарной свеклы, а ожидаемый Эль-Ниньо усилил беспокойство по производству пальмового масла и сахара в Азии. Эскалация российских атак в Черном море сократила поставки зерна из Украины, в то время как конфликт США и Ирана напрягает поставки удобрений.
ФАО также снизила прогноз мирового производства зерновых на 2026 год до 2,98 миллиарда тонн - это на 2% меньше, чем в прошлом, и наибольший годовой спад с 2018 года, хотя общий объем все равно станет вторым самым большим за всю историю наблюдений.
О ситуации с ценами на продукты Украины на фоне российских ударов РБК-Украина уже писало ранее. Минагрополитики объясняло, когда именно вырастут цены на продукты и стоит ли делать запасы - в министерстве отмечали, что пока цены держатся, но оснований паниковать у полок нет.
Напомним, этим летом под ударами РФ оказались распределительные мощности пищевых производителей, в частности Danone, Lactalis и Яготинского молокозавода детского питания - из-за разрушенных складов бизнес предупреждал о перебоях со снабжением. Только через два дня, 27-28 августа, под ударами оказался ряд предприятий - от "Эпицентра" до "Хортицы".