Цены на продукты в мире выросли до максимума за четыре года: причина и в Украине

Индекс продовольственных цен ФАО в августе составил 133,3 балла против 130,8 в июле - это самый высокий показатель с ноября 2022 года, хотя он и остается на 17% ниже рекордного пика марта 2022 года, зафиксированного сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Августовский рост мировых цен на продовольствие - это предупреждение, что рисковая премия возвращается на продовольственные рынки: климатические шоки, геополитическое напряжение и нарушенная торговая логистика совпадают по времени", - заявил главный экономист ФАО Максим Тореро.

В августе подорожали все категории-– зерновые, растительные масла, сахар, мясо и молочные продукты. Экстремальная жара в Европе ударила по урожаю кукурузы и сахарной свеклы, а ожидаемый Эль-Ниньо усилил беспокойство по производству пальмового масла и сахара в Азии. Эскалация российских атак в Черном море сократила поставки зерна из Украины, в то время как конфликт США и Ирана напрягает поставки удобрений.

ФАО также снизила прогноз мирового производства зерновых на 2026 год до 2,98 миллиарда тонн - это на 2% меньше, чем в прошлом, и наибольший годовой спад с 2018 года, хотя общий объем все равно станет вторым самым большим за всю историю наблюдений.