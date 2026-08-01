Ціни на продукти у серпні: що ще подешевшає, а що почне дорожчати

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У серпні українці ще зможуть купувати сезонні овочі та фрукти за відносно низькими цінами. Однак на ринку вже формуються чинники, які можуть змінити цю тенденцію восени.

Чого чекати від цін на овочі, м'ясо, яйця та які фактори найбільше впливатимуть на продуктовий кошик українців, – у матеріалі РБК-Україна.

Головне: Серпень залишиться місяцем дешевих овочів : пік пропозиції нового врожаю продовжить стримувати ціни на "борщовий набір", баштанні та більшість сезонних фруктів, хоча окремі позиції вже починають дорожчати.

: пік пропозиції нового врожаю продовжить стримувати ціни на "борщовий набір", баштанні та більшість сезонних фруктів, хоча окремі позиції вже починають дорожчати. М'ясо почне дорожчати: курятина може додати в ціні до 5%, свинина – до 8% через сезонний попит, дорожчу логістику та обмежену пропозицію живих свиней.

курятина може додати в ціні до 5%, свинина – до 8% через сезонний попит, дорожчу логістику та обмежену пропозицію живих свиней. Яйця готуються до сезонного розвороту : у першій половині серпня ціни залишатимуться відносно стабільними, але вже ближче до вересня можуть перейти до поступового зростання.

: у першій половині серпня ціни залишатимуться відносно стабільними, але вже ближче до вересня можуть перейти до поступового зростання. Дорожче пальне ще не повністю позначилося на цінниках : експерти очікують, що після переходу виробників на нові ціни на дизель окремі категорії продуктів можуть подорожчати приблизно на 5% протягом двох-трьох тижнів.

: експерти очікують, що після переходу виробників на нові ціни на дизель окремі категорії продуктів можуть подорожчати приблизно на 5% протягом двох-трьох тижнів. Головні ризики осені: подальша динаміка цін залежатиме від вартості пального, логістичних витрат, перебоїв з електропостачанням та фактичного врожаю, який визначить пропозицію на внутрішньому ринку.

Серпень ще принесе дешевші овочі, але окремі позиції вже дорожчають

Попри окремі стрибки цін, серпень залишається місяцем, коли пропозиція сезонної продукції є найбільшою. Саме тому експерти поки не очікують завершення літнього здешевлення овочів.

Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук прогнозує, що найближчими тижнями на ринку залишатиметься достатньо продукції нового врожаю.

"Якщо дивитися станом на сьогодні, то значна кількість продукції зараз іде в сезон. Овочі борщового набору дійсно продовжують знижуватися в ціні. Пік здешевлення ще очікує нас у серпні, коли пропозиція буде ще більшою", – сказав він у коментарі РБК-Україна.

Водночас окремі сезонні культури вже починають виходити з піку врожаю.

"Сезон відходить, наприклад, для полуниці. Черешня вже починає дорожчати, тому що пропозиція стає меншою", – зазначив Марчук.

Втім останні дані ринку свідчать, що ситуація неоднорідна. За інформацією EastFruit, лише за минулий тиждень суттєво подорожчали ріпчаста цибуля, картопля, морква, помідори та огірки. Натомість майже вдвічі впали ціни на кавуни та дині, дешевшими стали баклажани, солодкий перець, сливи, абрикоси, лохина та чорниця.

Тобто серпень, найімовірніше, збереже загальну тенденцію сезонного здешевлення, але окремі позиції вже можуть дорожчати через коливання пропозиції.

Чи "з'їсть" дорожче пальне літнє здешевлення

Одним із головних факторів невизначеності для продовольчого ринку залишається пальне. Однак експерти по-різному оцінюють, наскільки швидко його подорожчання відобразиться на цінниках у магазинах.

За словами Дениса Марчука, поки що виробники працюють на раніше закупленому паливі, тому різкого ефекту споживачі не відчули.

"Якщо вже почнеться закупівля пального за новими цінами, то не виключено, що через два-три тижні ми можемо побачити плюс 5% до різних категорій продуктів", – зазначив він.

За словами експерта, насамперед це може позначитися на продуктах із високою часткою логістики та переробки.

"Найбільше значення ціна пального має для хліба, молочної продукції, м'ясних виробів – тобто того, що виробляється, транспортується і має великі виробничі витрати", – пояснив Марчук.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка також називає логістику одним із ключових чинників формування цін, але звертає увагу, що вона працює разом з іншими виробничими витратами.

"Хоч ціни на корми найближчим часом можуть знизитися та посприяти зниженню собівартості виробництва м'яса, стаття витрат на логістику через збільшення вартості палива та осіння-зимова невизначеність з використанням генераторних потужностей можуть підвищити ціни", – сказав він.

Водночас виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин закликає не перебільшувати роль дизеля саме для сезонних овочів.

"80% картоплі, якщо ми беремо борщовий набір, вирощується в господарствах населення. Там ніхто реально за собівартістю не рахує. Чим вищий рівень виробництва продукції в господарствах населення, тим менший безпосередній зв'язок зі зростанням цін на дизель", – пояснив він.

За словами експерта, саме велика частка продукції від домогосподарств дозволяє стримувати ціни навіть у періоди подорожчання пального.

"Єдине, що рятує Україну, – величезна кількість населення висаджує городину на своїх присадибних ділянках. Цей сегмент фактично перекривається домогосподарствами населення", – зазначив Пендзин.

Водночас для професійного агровиробництва ситуація інша. Тут, наголошує експерт, важливу роль відіграє не лише пальне.

"Коли ми говоримо про польові роботи, від ціни на нафту залежить не тільки вартість пального, а й аграрної хімії. Разом паливно-мастильні матеріали та агрохімія можуть становити до 35-40% виробничих витрат. Якщо вони дорожчають на 10-15%, це безперечно потягне зростання і кінцевих цін", – сказав Пендзин.

Водночас остаточний вплив цих чинників, за його словами, залежатиме від урожаю.

"Ніхто не знає, скільки ми зберемо врожаю цього року. Більш-менш оцінити реальну вартість продуктів можна буде вже ближче до кінця вересня", – підсумував експерт.

Зростання очікується на свинину, а зниження – на сезонні овочі (Інфографіка РБК-Україна)

Свинина може подорожчати найбільше

На відміну від овочевого ринку, де сезонність поки працює на користь покупців, у сегменті м'яса серпень, найімовірніше, принесе помірне подорожчання. Водночас різкого стрибка цін одразу на всі види м'яса експерти не прогнозують.

Найстабільнішою, за оцінкою Максима Гопки, залишатиметься курятина. Вона має коротший виробничий цикл і більш прогнозовану промислову пропозицію, тому виробники можуть швидше реагувати на зміни попиту та витрат.

"У серпні не очікується одночасного різкого подорожчання всіх видів м'яса. Найстабільнішою, ймовірно, залишатиметься курятина. За базового сценарію її середня роздрібна вартість може зрости приблизно до 5%, передусім за рахунок витрат на електроенергію та логістику", – зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

Більший потенціал для зростання цін має свинина – орієнтовно до 8%. За словами Гопки, її вартість підтримуватимуть сезонний попит та обмежена пропозиція живих свиней на ринку.

Водночас яловичина найближчим часом навряд чи істотно подорожчає. Хоча поголів'я великої рогатої худоби залишається обмеженим, суттєвіше підвищення цін стримує слабша купівельна спроможність населення.

Експерт також звертає увагу, що до початку осені найбільш вразливими до цінових коливань залишатимуться свинина та яйця. Курятина, за відсутності форс-мажорів, дорожчатиме більш поступово, тоді як для яловичини характерним залишається тривалий висхідний ціновий тиск через дефіцит сировинної бази.

Яйця ще втримаються, але восени тренд зміниться

Після кількох місяців сезонного здешевлення ринок яєць поступово наближається до традиційного осіннього розвороту.

За словами Максима Гопки, у першій половині серпня ціни ще залишатимуться відносно стабільними. Однак уже ближче до вересня ситуація почне змінюватися.

"У першій половині серпня ціни можуть ще залишатися відносно стабільними. Проте ближче до вересня ціни почнуть зростати. Це пов'язано з поступовим скороченням сезонної пропозиції від домогосподарств і збільшенням вартості палива", – пояснив він.

Експерт зазначає, що саме яйця найшвидше реагують на сезонні зміни, погодні умови та виробничі ризики, тому ймовірність коливань у цьому сегменті залишається найвищою.

Що визначатиме ціни восени

Попри сезонне здешевлення частини продукції, виробники вже працюють в умовах зростання витрат, які можуть проявитися на споживчому ринку восени.

За словами Максима Гопки, основною статтею витрат у птахівництві та свинарстві залишаються корми. Водночас наразі ситуація на зерновому ринку не створює передумов для різкого подорожчання кормової бази.

Але собівартість виробництва залежить не лише від зерна. Значний вплив мають ціни на білкові компоненти, премікси, амінокислоти, ветеринарні препарати, а також витрати на електроенергію, резервну генерацію, логістику та зберігання продукції.

Як зазначає експерт, потенційне здешевлення кормів могло б частково компенсувати витрати виробників. Проте цей ефект можуть нівелювати дорожче пальне та невизначеність із проходженням осінньо-зимового періоду.

"Головними ризиками для ринку залишаються тривалі відключення електроенергії в осінньо-зимовий період", – наголосив Гопка.

Саме енергетичний фактор, на думку експертів, разом із логістичними витратами та остаточними показниками врожаю визначатиме, наскільки швидко продукти почнуть дорожчати вже після завершення літнього сезону.

Чого чекати українцям у серпні

Поки що базовий сценарій для продовольчого ринку залишається відносно сприятливим для споживачів. Серпень ще дозволить купувати більшість сезонних овочів і фруктів за нижчими цінами, хоча окремі позиції вже демонструють зворотну тенденцію через скорочення пропозиції.

На ринку м'яса очікується помірне подорожчання, насамперед свинини та курятини, тоді як яловичина, ймовірно, залишиться відносно стабільною. Яйця поки утримуватимуть нинішній рівень цін, однак ближче до осені можуть перейти до зростання.

Якщо ж восени збережеться тенденція до подорожчання пального, а енергосистема зіткнеться з новими викликами, ці чинники можуть прискорити підвищення вартості продуктів уже у вересні.

Питання – Відповідь (FAQ)

– Які продукти можуть подорожчати у серпні?

– Найбільший потенціал зростання має свинина – до 8%. Курятина може подорожчати приблизно до 5% через витрати на електроенергію та логістику. Яловичина, за прогнозами експертів, істотно не зміниться в ціні.

– Чи продовжать дешевшати овочі та фрукти?

– Так. Серпень традиційно є піком пропозиції нового врожаю, тому овочі "борщового набору", баштанні та більшість сезонних фруктів ще можуть дешевшати. Водночас окремі позиції вже починають дорожчати через скорочення пропозиції.

– Що буде з цінами на яйця?

– У першій половині серпня вони, ймовірно, залишатимуться відносно стабільними. Однак ближче до вересня експерти прогнозують поступове зростання через скорочення сезонної пропозиції та подорожчання палива.

– Наскільки подорожчання пального впливає на продукти?

Для сезонних овочів цей вплив обмежений, адже значну частину продукції вирощують домогосподарства. Натомість для м'ясної, молочної, хлібної продукції та перероблених товарів дорожче пальне й логістика можуть стати одним із чинників зростання цін.

– Які ризики можуть змінити прогноз цін на продукти до осені?

– Найбільшими ризиками експерти називають можливе подорожчання пального, перебої з електропостачанням в осінньо-зимовий період, зростання логістичних витрат і фактичний обсяг урожаю, який стане зрозумілим після завершення жнив.