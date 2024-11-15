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Ціни на продукти продовжать зростати: прогноз на найближчі місяці

Україна, П'ятниця 15 листопада 2024 18:46
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Ціни на продукти продовжать зростати: прогноз на найближчі місяці Фото: Дмитро Соломчук, народний депутат ВР (facebook.com.d.solomchuk)
Автор: Владислава Ткаченко

Ціни на основні продукти харчування в Україні продовжать зростати найближчими місяцями. Подорожчання торкнеться овочів, м’яса, яєць та олії і ці тенденції відчуватимуться як взимку, так і навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву народного депутата України Дмитра Соломчука під час брифінгу у Media Center Ukraine.

Овочі: зростання цін і можливий імпорт

Соломчук пояснив, що основною причиною подорожчання овочів стане нестача місць для їхнього зберігання. За його словами, частина врожаю може втратити якість або зіпсуватися, через що супермаркети будуть змушені перейти на імпорт.

"Імпорт буде куплений за євро і, зрозуміло, ціна буде досить високою", - підкреслив депутат.

Подорожчання м’яса та яєць

На зростання цін на м’ясо та яйця впливають світові біржі. У цьому сезоні значно подорожчали пшениця, кукурудза та соя, які є основними компонентами комбікормів. Це, у свою чергу, підвищує собівартість продукції тваринництва.

Прогноз щодо соняшникової олії

Найближчими місяцями може зрости вартість соняшникової олії. Причинами цього є засуха у традиційних регіонах вирощування соняшника на півдні та сході України. Зниження врожайності (у середньому 300–700 кг із гектара) та низький рівень олійності насіння створюють дефіцит цієї продукції як в Україні, так і в світі.

"Здорожчання буде. Взагалі, на сьогодні, можна сказати, дефіцит соняшникової олії в світі, її не вистачає", - зазначив Соломчук.

Що це означає для споживачів

Українцям слід бути готовими до подорожчання основних категорій продуктів. Уряд та аграрний сектор продовжують аналізувати ситуацію, щоб мінімізувати негативні наслідки для внутрішнього ринку.

Нагадаємо,що середня ціна на картоплю в Україні становить 31,87 гривень за кілограм. Це удвічі дорожче, ніж було у цей період торік.

Крім того, ціни на хліб масових сортів протягом року в Україні зросли на 13%. За прогнозами експертів, ця продукція дорожчатиме і надалі.

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