ua en ru
Пт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цены на продукты продолжат расти: прогноз на ближайшие месяцы

Украина, Пятница 15 ноября 2024 18:46
UA EN RU
Цены на продукты продолжат расти: прогноз на ближайшие месяцы Фото: Дмитрий Соломчук, народный депутат ВР (facebook.com.d.solomchuk)
Автор: Владислава Ткаченко

Цены на основные продукты питания в Украине продолжат расти в ближайшие месяцы. Подорожание затронет овощи, мясо, яйца и масло, и эти изменения продолжат ощущаться как зимой, так и весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Дмитрия Соломчука во время брифинга в Media Center Ukraine.

Овощи: рост цен и возможный импорт

Соломчук объяснил, что основной причиной подорожания овощей станет нехватка мест для их хранения. По его словам, часть урожая может потерять качество или испортиться, из-за чего супермаркеты будут вынуждены переключиться на импорт.

"Импорт будет куплен за евро и, разумеется, цена будет достаточно высокой.", - заявил депутат.

Подорожание мяса и яиц

На рост цен на мясо и яйца влияют мировые биржи. Дмитрий Соломчук указал, что в этом сезоне значительно подорожали пшеница, кукуруза и соя, которые используются для производства комбикормов. Это, в свою очередь, повышает себестоимость животноводческой продукции.

Прогноз по подсолнечному маслу

В ближайшие месяцы может вырасти цена на подсолнечное масло. Причиной этого стала засуха в южных и восточных регионах Украины, где традиционно выращивается подсолнечник. Уменьшение урожайности (в среднем 300–700 кг с гектара) и снижение уровня масличности семян приведут к дефициту масла не только в Украине, но и в мире.

"Подорожание будет. Вообще, на сегодняшний день, можно сказать, дефицит подсолнечного масла в мире, его не хватает", - подчеркнул Соломчук.

Что это значит для потребителей

Украинцы должны быть готовы к повышению цен на ключевые категории продуктов. Правительство и аграрный сектор продолжают анализировать ситуацию, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для внутреннего рынка.

Напомним,что средняя цена на картофель в Украине составляет 31,87 гривны за килограмм. Это в два раза дороже, чем было в этот период в прошлом году.

Кроме того,цены на хлеб массовых сортов за год в Украине выросли на 13%. По прогнозам экспертов, эта продукция будет дорожать и дальше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу