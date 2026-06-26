Ціни на продукти перед вихідними: що змінилося в супермаркетах 26 червня

Головне: Хліб : "Ашан" підняв мінімальну ціну на пшеничну половинку. Найдешевша позиція залишається у "Сільпо" - 12,99 грн.

: "Ашан" підняв мінімальну ціну на пшеничну половинку. Найдешевша позиція залишається у "Сільпо" - 12,99 грн. Гречка : Триває аномальний розрив цін, в якому абсолютний мінімум сягає 15,69 грн/кг.

: Триває аномальний розрив цін, в якому абсолютний мінімум сягає 15,69 грн/кг. Яйця : В "Ашані" поштучні яйця С1 продовжують дорожчати (вже 3,30 грн/шт або 33 грн/десяток). Натомість "Сільпо" знизило ціну.

: В "Ашані" поштучні яйця С1 продовжують дорожчати (вже 3,30 грн/шт або 33 грн/десяток). Натомість "Сільпо" знизило ціну. Молоко : Найвигідніша маленька пачка (450 г) в АТБ - 20,30 грн.

: Найвигідніша маленька пачка (450 г) в АТБ - 20,30 грн. Соняшникова олія: Найдешевша позиція на 0,5 л фіксується в "Ашані" (48,10 грн), найдорожча - в Novus (64,62 грн).

У кожному супермаркеті було обрано найнижчий цінник, який взагалі є на полиці у відповідній категорії.

Хліб: в "Ашані" знову найпомітніша зміна

В супермаркетах "Ашан" бюджетний пшеничний хліб за 14,50 грн, який повернувся на полиці лише днями, знову зник. Замість нього мінімальна ціна на пшеничну половинку становить до 21,30 грн (плюс 6,80 грн).

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 26 червня (інфографіка РБК-Україна)

В інших мережах ситуація така:

"Сільпо" міцно утримує найнижчу позицію: "Сумська Паляниця Козацький" (350 г) - 12,99 грн .

. АТБ: Тостовий "Кристинопіль" (300 г) - 23,90 грн .

. Novus: "Український" половинка ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн.

Гречка: великий розрив зберігається

Ціновий феномен у бакалійних відділах триває. "Сільпо" завдяки ТМ "Extra!" пропонує кілограм гречки за 15,69 грн. В той самий час решта мереж продає крупу в чотири рази дорожче:

АТБ ("Розумний вибір") - 65,90 грн/кг .

. Novus (ТМ "Marka Promo") - 65,99 грн/кг.

"Ашан" (ядриця Auchan) - 69,90 грн/кг.

Яйця: приємний сюрприз від "Сільпо"

Тенденція до зростання цін на курячі яйця категорії С1 в "Ашані" продовжилася: поштучний продаж знову зріс у ціні - з 3,00 грн до 3,30 грн за штуку (33,00 грн за десяток). Водночас:

"Сільпо" різко знизило ціну на фірмову марку "Пашот" (10 шт.) - одразу на 3,78 грн, до 48,50 грн, що зробило цю пропозицію найвигіднішою серед фасованих яєць.

що зробило цю пропозицію найвигіднішою серед фасованих яєць. АТБ (ТМ "Своя лінія", 10 шт.) - 50,90 грн.

Novus (ТМ "Marka Promo", 10 шт.) - 50,99 грн.

Молоко: зберігає повний "штиль"

У молочних відділах після вчорашніх перестановок жоден цінник не змінився ні на копійку.

Маленькі упаковки (450 г): в АТБ ("Щоденний збір" 2,5%) - 20,30 грн, у "Сільпо" ("Повна Чаша" 2,6%) - 21,49 грн .

у "Сільпо" ("Повна Чаша" 2,6%) - . Більші упаковки (900 г): в "Ашані" (Framo 2,6%) - 29,90 грн, у Novus ("Житомирський молзавод" 2,5%) - 34,99 грн.

Соняшникова олія: ціни "заморозили"

Прайси на соняшникову олію об'ємом 0,5 літра повністю скопіювали вчорашні показники. Найбюджетніший варіант пропонує "Ашан", а найдорожчий - Novus: