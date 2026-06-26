Ціни на продукти перед вихідними: що змінилося в супермаркетах 26 червня

Українські супермаркети демонструють відносну стабільність на полицях із базовими продуктами. Проте без локальних стрибків вартості не обійшлося. Головні зміни торкнулися хліба та яєць.
Що подорожчало та де дешевше скупитися у п'ятницю, 26 червня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Головне:
У кожному супермаркеті було обрано найнижчий цінник, який взагалі є на полиці у відповідній категорії.
В супермаркетах "Ашан" бюджетний пшеничний хліб за 14,50 грн, який повернувся на полиці лише днями, знову зник. Замість нього мінімальна ціна на пшеничну половинку становить до 21,30 грн (плюс 6,80 грн).
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 26 червня (інфографіка РБК-Україна)
В інших мережах ситуація така:
Ціновий феномен у бакалійних відділах триває. "Сільпо" завдяки ТМ "Extra!" пропонує кілограм гречки за 15,69 грн. В той самий час решта мереж продає крупу в чотири рази дорожче:
Тенденція до зростання цін на курячі яйця категорії С1 в "Ашані" продовжилася: поштучний продаж знову зріс у ціні - з 3,00 грн до 3,30 грн за штуку (33,00 грн за десяток). Водночас:
У молочних відділах після вчорашніх перестановок жоден цінник не змінився ні на копійку.
Прайси на соняшникову олію об'ємом 0,5 літра повністю скопіювали вчорашні показники. Найбюджетніший варіант пропонує "Ашан", а найдорожчий - Novus: