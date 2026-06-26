Цены на продукты перед выходными: что изменилось в супермаркетах 26 июня

Украинские супермаркеты демонстрируют относительную стабильность на полках с базовыми продуктами. Однако без локальных скачков стоимости не обошлось. Главные изменения коснулись хлеба и яиц.
Что подорожало и где дешевле скупиться в пятницу, 26 июня - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
В каждом супермаркете был выбран самый низкий ценник, который вообще находится на полке в соответствующей категории.
В супермаркетах "Ашан" бюджетный пшеничный хлеб за 14,50 грн, вернувшийся на полки только на днях, снова исчез. Вместо него минимальная цена на пшеничную половинку составляет до 21,30 грн. (плюс 6,80 грн.).
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 26 июня (инфографика РБК-Украина)
В других сетях ситуация такова:
Ценовой феномен в бакалейных отделах продолжается. "Сильпо" благодаря ТМ "Extra!" предлагает килограмм гречихи за 15,69 грн. В то же время остальные сети продают крупу в четыре раза дороже:
Тенденция к росту цен на куриные яйца категории С1 в "Ашане" продолжилась: поштучная продажа снова выросла в цене - с 3,00 грн до 3,30 грн за штуку (33,00 грн за десяток). В то же время:
В молочных отделах после вчерашних перестановок ни один ценник не сменился ни копейкой.
Прайсы на подсолнечное масло объемом 0,5 литра полностью скопировали вчерашние показатели. Самый бюджетный вариант предлагает "Ашан", а самый дорогой - Novus: