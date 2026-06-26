Цены на продукты перед выходными: что изменилось в супермаркетах 26 июня

Главное: Хлеб : "Ашан" поднял минимальную цену на пшеничную половинку Самая дешевая позиция остается у "Сильпо" - 12,99 грн.

: "Ашан" поднял минимальную цену на пшеничную половинку Самая дешевая позиция остается у "Сильпо" - 12,99 грн. Гречка : Продолжается аномальный разрыв цен, в котором абсолютный минимум достигает 15,69 грн/кг.

: Продолжается аномальный разрыв цен, в котором абсолютный минимум достигает 15,69 грн/кг. Яйца : В "Ашане" поштучные яйца С1 продолжают дорожать (уже 3,30 грн/шт или 33 грн/десяток). "Сильпо" снизило цену.

: В "Ашане" поштучные яйца С1 продолжают дорожать (уже 3,30 грн/шт или 33 грн/десяток). "Сильпо" снизило цену. Молоко : Самая выгодная маленькая пачка (450 г) в АТБ - 20,30 грн.

: Самая выгодная маленькая пачка (450 г) в АТБ - 20,30 грн. Подсолнечное масло: Самая дешевая позиция на 0,5 л фиксируется в "Ашане" (48,10 грн), самая дорогая - у Novus (64,62 грн).

В каждом супермаркете был выбран самый низкий ценник, который вообще находится на полке в соответствующей категории.

Хлеб: в "Ашане" снова самое заметное изменение

В супермаркетах "Ашан" бюджетный пшеничный хлеб за 14,50 грн, вернувшийся на полки только на днях, снова исчез. Вместо него минимальная цена на пшеничную половинку составляет до 21,30 грн. (плюс 6,80 грн.).

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 26 июня (инфографика РБК-Украина)

В других сетях ситуация такова:

"Сильпо" прочно удерживает самую низкую позицию: "Сумська Паляниця Козацький" (350 г) - 12,99 грн .

. АТБ: Тостовой "Кристинополь" (300 г) - 23,90 грн .

. Novus: "Украинский" половинка ТМ "Marka Promo" (400 г) - 25,79 грн.

Гречка: большой разрыв сохраняется

Ценовой феномен в бакалейных отделах продолжается. "Сильпо" благодаря ТМ "Extra!" предлагает килограмм гречихи за 15,69 грн. В то же время остальные сети продают крупу в четыре раза дороже:

АТБ ("Разумный выбор") - 65,90 грн/кг .

. Novus (ТМ "Marka Promo") - 65,99 грн/кг.

"Ашан" (ядрица Auchan) - 69,90 грн/кг.

Яйца: приятный сюрприз от "Сильпо"

Тенденция к росту цен на куриные яйца категории С1 в "Ашане" продолжилась: поштучная продажа снова выросла в цене - с 3,00 грн до 3,30 грн за штуку (33,00 грн за десяток). В то же время:

"Сильпо" резко снизило цену на фирменную марку "Пашот" (10 шт.) - сразу на 3,78 грн, до 48,50 грн, что сделало это предложение самым выгодным среди фасованных яиц.

что сделало это предложение самым выгодным среди фасованных яиц. АТБ (ТМ "Своя линия", 10 шт.) - 50,90 грн.

Novus (ТМ "Marka Promo", 10 шт.) - 50,99 грн.

Молоко: сохраняет полный "штиль"

В молочных отделах после вчерашних перестановок ни один ценник не сменился ни копейкой.

Маленькие упаковки (450 г): в АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%) - 20,30 грн, у "Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%) - 21,49 грн .

у "Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%) - . Большие упаковки (900 г): в "Ашане" (Framo 2,6%) - 29,90 грн, у Novus ("Житомирский молзавод" 2,5%) - 34,99 грн.

Подсолнечное масло: цены "заморозили"

Прайсы на подсолнечное масло объемом 0,5 литра полностью скопировали вчерашние показатели. Самый бюджетный вариант предлагает "Ашан", а самый дорогой - Novus: