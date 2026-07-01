Ціни на продукти у липні: чи варто готуватись до подорожчання

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Молочна продукція: у липні не очікується різкого подорожчання, частина товарів залишатиметься в акційних пропозиціях.

у липні не очікується різкого подорожчання, частина товарів залишатиметься в акційних пропозиціях. Хліб: можливе зростання ціни приблизно на 5% через підвищення витрат на оплату праці.

можливе зростання ціни приблизно на 5% через підвищення витрат на оплату праці. Овочі: у липні–вересні очікується сезонне зниження цін із подальшим осіннім зростанням на 8–15%.

у липні–вересні очікується сезонне зниження цін із подальшим осіннім зростанням на 8–15%. Собівартість: ключовими факторами залишаються зарплати, енергія, логістика та торговельні націнки.

Молочний ринок: стабільність із акційним сегментом

У липні різкого зростання цін на молочну продукцію в Україні не очікується. Більше того, нині близько 70% товарів у роздрібній торгівлі реалізуються за акційними цінами, і така практика збережеться, що допоможе утримати доступний рівень вартості для споживачів.

Як зазначив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур у коментарі РБК-Україна, ситуація на ринку залишається відносно збалансованою. Закупівельна ціна на молоко-сировину в багатьох господарствах уже наблизилася до собівартості, а біржові та експортні фактори останнім часом чинять додатковий тиск на внутрішні ціни.

Водночас на кінцеву вартість продукції впливають не лише сировина, а й витрати на переробку, упаковку, логістику, енергію та торговельні націнки. Попри це, у липні очікується збереження стабільності у молочному кошику.

Хліб: підвищення собівартості через зарплати

У хлібопекарській галузі найближчим часом можливе зростання цін приблизно на 5%.

Як пояснив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко у коментарі РБК-Україна, ключовим чинником є підвищення вимог до рівня заробітної плати в межах змін до правил бронювання працівників.

Згідно з новими вимогами, підприємства мають підвищувати середню зарплату, що напряму впливає на собівартість виробництва. Оскільки фонд оплати праці становить понад 20% витрат, навіть незначне підвищення зарплат призводить до відчутного впливу на кінцеву ціну.

За словами експерта, інші фактори – зокрема пальне чи спека – мають значно менший вплив на цінову динаміку хліба.

Зростання очікується на хліб, а зниження – на сезонні овочі (Інфографіка РБК-Україна)

Овочі: сезонне здешевлення з подальшим ризиком зростання

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі РБК-Україна зазначає, що літній період традиційно характеризується зниженням цін на овочі через збільшення пропозиції продукції відкритого ґрунту. Водночас уже восени можливе подорожчання в межах 8–15% залежно від виду продукції.

За його словами, у липні–вересні ринок перебуватиме під впливом сезонного фактору, який тимчасово знижує ціни. Однак після збору врожаю та переходу до зберігання продукції витрати зростають, що формує новий ціновий цикл.

Також експерт зазначає, що найближчим часом очікується поява перших партій нового врожаю, зокрема кавунів, що також вплине на ринкову пропозицію.

Собівартість і пальне: другорядний вплив

Окремо експерти звертають увагу на те, що пальне не є визначальним фактором формування цін на продукти.

Як зазначив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі РБК-Україна, паливна складова у структурі собівартості харчової продукції становить до 5%. Тому навіть суттєві коливання цін на пальне не призводять до пропорційного зростання вартості продуктів у роздрібі.