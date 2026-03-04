Ціни підуть вгору? НБУ оцінив ризики війни в Ірані для гаманців українців

За його словами, Національний банк уважно стежить за розвитком подій та оцінює можливі наслідки. Проте ситуація швидко змінюється, тому робити прогнози, зокрема щодо подальших рішень з монетарної політики, наразі зарано.

"Також враховуючи стійкість ситуації на валютному ринку, наразі немає потреби у вживанні додаткових заходів”, - зазначив він.

Головний ризик - дорога нафта

Основна проблема полягає у загрозі судноплавству в Ормузькій протоці (важливий шлях для перевезення палива). Це вже призвело до зростання світових цін на нафту та газ.

Чим це загрожує Україні:

Дорогий імпорт, адже Україні доведеться витрачати більше валюти на закупівлю пального та енергоносіїв у Європи.

Інфляція: подорожчання енергоресурсів неминуче тисне на ціни всередині країни.

"Якщо конфлікт затягнеться, ми можемо побачити подальше відчутне подорожчання нафти та здорожчання газу в Європі", - пояснив заступник голови НБУ.

Попри глобальну нестабільність, у Нацбанку заспокоюють: для української економіки головним фактором ризику залишається війна РФ проти України.

Вона впливає на наші фінанси значно сильніше, ніж події в Ірані, тому інші канали впливу від конфлікту на Близькому Сході наразі є обмеженими.