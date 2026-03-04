Цены пойдут вверх? НБУ оценил риски войны в Иране для кошельков украинцев

Пока что из-за войны в Иране в Украине ничего резко не изменится - дополнительных экономических ограничений не требуется. Но если конфликт затянется, цены могут вырасти.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский.
По его словам, Национальный банк внимательно следит за развитием событий и оценивает возможные последствия. Однако ситуация быстро меняется, поэтому делать прогнозы, в частности относительно дальнейших решений по монетарной политике, пока рано.
"Также учитывая устойчивость ситуации на валютном рынке, пока нет необходимости в принятии дополнительных мер", - отметил он.
Основная проблема заключается в угрозе судоходству в Ормузском проливе (важный путь для перевозки топлива). Это уже привело к росту мировых цен на нефть и газ.
Чем это грозит Украине:
"Если конфликт затянется, мы можем увидеть дальнейшее ощутимое подорожание нефти и подорожание газа в Европе", - пояснил заместитель председателя НБУ.
Несмотря на глобальную нестабильность, в Нацбанке успокаивают: для украинской экономики главным фактором риска остается война РФ против Украины.
Она влияет на наши финансы значительно сильнее, чем события в Иране, поэтому другие каналы влияния от конфликта на Ближнем Востоке пока ограничены.
Напомним, ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина объяснял, что рост цен на топливо связан с событиями на Ближнем Востоке.
По его словам, это ключевой регион добычи нефти и газа, от которого зависят европейские переработчики, поэтому рынки остро реагируют на риски перебоев с поставками.
В то же время эксперт предположил, что после завершения операции США и Израиля в Иране цена на нефть может снизиться ниже 60 долларов за баррель, что, соответственно, приведет к удешевлению топлива.
