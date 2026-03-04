Цены пойдут вверх? НБУ оценил риски войны в Иране для кошельков украинцев

По его словам, Национальный банк внимательно следит за развитием событий и оценивает возможные последствия. Однако ситуация быстро меняется, поэтому делать прогнозы, в частности относительно дальнейших решений по монетарной политике, пока рано.

"Также учитывая устойчивость ситуации на валютном рынке, пока нет необходимости в принятии дополнительных мер", - отметил он.

Главный риск - дорогая нефть

Основная проблема заключается в угрозе судоходству в Ормузском проливе (важный путь для перевозки топлива). Это уже привело к росту мировых цен на нефть и газ.

Чем это грозит Украине:

Дорогой импорт, ведь Украине придется тратить больше валюты на закупку топлива и энергоносителей у Европы.

Инфляция: подорожание энергоресурсов неизбежно давит на цены внутри страны.

"Если конфликт затянется, мы можем увидеть дальнейшее ощутимое подорожание нефти и подорожание газа в Европе", - пояснил заместитель председателя НБУ.

Несмотря на глобальную нестабильность, в Нацбанке успокаивают: для украинской экономики главным фактором риска остается война РФ против Украины.

Она влияет на наши финансы значительно сильнее, чем события в Иране, поэтому другие каналы влияния от конфликта на Ближнем Востоке пока ограничены.