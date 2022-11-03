Ціни підскочили вдвічі. Мешканці Луганської області збідніли в 4-5 разів

"Якщо ураховувати, що росіяни беруть гривню в обмін на рублі вдвічі дешевше, то у підсумку жителі окупованої Луганщини збідніли у 4-5 разів", - йдеться в повідомленні.

Так, у порівнянні із поточними цінами на підконтрольній Україні території, на окупованій частині Луганської області деякі продукти коштують більш ніж у два рази дорожче.

"Зокрема, це картопля, птиця (тушки курячі), буряк та свинина", - констатують в ОВА.

Значно дорожчі такі продукти споживчого кошика: