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Ціни підскочили вдвічі. Мешканці Луганської області збідніли в 4-5 разів

Фото: мешканці Луганської області збідніли у 4-5 разів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці окупованої Луганської області збідніли в 4-5 разів. А деякі продукти в захопленому регіоні подорожчали у 2 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Луганської ОВА.

"Якщо ураховувати, що росіяни беруть гривню в обмін на рублі вдвічі дешевше, то у підсумку жителі окупованої Луганщини збідніли у 4-5 разів", - йдеться в повідомленні.

Так, у порівнянні із поточними цінами на підконтрольній Україні території, на окупованій частині Луганської області деякі продукти коштують більш ніж у два рази дорожче.

"Зокрема, це картопля, птиця (тушки курячі), буряк та свинина", - констатують в ОВА.

Значно дорожчі такі продукти споживчого кошика:

  • яловичина - на 86,34 %;
  • цукор кристалічний - на 83,38 %;
  • олія соняшникова - на 77,97 %;
  • сметана - на 67,09 %;
  • капуста білокачанна - на 64,55 %;
  • морква - на 59,08 %;
  • макаронні вироби - на 56,46 %;
  • борошно пшеничне - на 55,08 %;
  • масло вершкове - на 54,11 %;
  • яйця курячі - на 42,65 %;
  • батон та хліб житньо-пшеничний - на третину.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року овочі в Україні подешевшали на 10%. Водночас вони коштують на 85% дорожче, ніж рік тому.

При цьому у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина.

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Луганськ