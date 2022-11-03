Цены подскочили вдвое. Жители Луганской области обеднели в 4-5 раз

"Если учитывать, что россияне берут гривну в обмен на рубли вдвое дешевле, то в итоге жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз", - говорится в сообщении.

Так, по сравнению с текущими ценами на подконтрольной Украине территории, на оккупированной части Луганской области некоторые продукты стоят более чем в два раза дороже.

"В частности это картофель, птица (тушки куриные), свекла и свинина", - констатируют в ОВА.

Значительно дороже такие продукты потребительской корзины: