Цены подскочили вдвое. Жители Луганской области обеднели в 4-5 раз

Жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз. А некоторые продукты в захваченном регионе подорожали в 2 раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Луганской ОВА.
"Если учитывать, что россияне берут гривну в обмен на рубли вдвое дешевле, то в итоге жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз", - говорится в сообщении.
Так, по сравнению с текущими ценами на подконтрольной Украине территории, на оккупированной части Луганской области некоторые продукты стоят более чем в два раза дороже.
"В частности это картофель, птица (тушки куриные), свекла и свинина", - констатируют в ОВА.
Значительно дороже такие продукты потребительской корзины:
Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2022 года овощи в Украине подешевели на 10%. В то же время они стоят на 85% дороже, чем годом ранее.
При этом в сентябре 2022 года больше всего в Украине подорожали яйца (на 23,0%), сало и свинина.
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