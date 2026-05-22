Ціни підскочили на понад 50%: перевізників на Київщині змусять переглянути тарифи

Головне: Зв'язку немає: підвищення тарифів у Києві безпосередньо не вплине на вартість приміського транспорту.

підвищення тарифів у Києві безпосередньо не вплине на вартість приміського транспорту. Причина подорожчання: раніше приватні перевізники підняли ціни через зростання вартості дизпалива на понад 40% з початку року.

раніше приватні перевізники підняли ціни через зростання вартості дизпалива на понад 40% з початку року. Аномальні тарифи: на 47 приміських та 10 міжміських маршрутах ціни підскочили більш ніж на 50%.

на 47 приміських та 10 міжміських маршрутах ціни підскочили більш ніж на 50%. Реакція влади: ОВА готує нараду з перевізниками, щоб змусити їх знизити вартість проїзду до середнього рівня.

Чому росли ціни на проїзд

У профільному управлінні пояснили, що за законом приватні компанії встановлюють тарифи на приміські перевезення самостійно на ринкових засадах, тоді як ціни у Києві регулює КМДА.

Головним економічним чинником для зміни вартості проїзду в області стало стрімке подорожчання пального. З початку 2026 року ціна на дизельне паливо в Україні зросла більш ніж на 40%, що змусило автоперевізників переглянути свої прайси.

На яких маршрутах зафіксували аномальне зростання

Попри право бізнесу самостійно встановлювати ціни, ОВА проводить регулярний моніторинг ринку та аналізує їхню обґрунтованість. Транспортне управління виявило суттєві відхилення від середніх показників по регіону.

"Станом на сьогодні виявлено 47 приміських та 10 міжміських маршрутів, на яких зростання вартості проїзду перевищило 50%, а також зафіксовано відхилення від медіанного рівня вартості перевезень по Київській області більш ніж на 50%", - йдеться у повідомленні транспортного управління.

Що планує робити влада

У Київській ОВА готують заходи реагування на таке стрибкоподібне зростання цін.

"Управління готується до проведення організаційної наради з автомобільними перевізниками, які допустили суттєве завищення вартості перевезень, з метою приведення вартості проїзду до рівня медіанного показника по Київській області та недопущення економічно необґрунтованого зростання тарифів для мешканців регіону", - заявили в Управлінні транспорту.