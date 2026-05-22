Образование Деньги Изменения

Цены подскочили более чем на 50%: перевозчиков в Киевской области заставят пересмотреть тарифы

12:41 22.05.2026 Пт
3 мин
Сверхвысокие тарифы обнаружили на 47 пригородных и 10 междугородных маршрутах
aimg Василина Копытко
В этом году проезд подорожал из-за роста цен на топливо (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Планы власти повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева напрямую не повлияют на тарифы в пригородных маршрутках. Однако КГВА планирует проверить перевозчиков междугородных направлений, которые еще раньше подняли цены более чем на 50%.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщили в Управлении транспортной инфраструктуры Киевской областной военной администрации.

Главное:

  • Связи нет: повышение тарифов в Киеве напрямую не повлияет на стоимость пригородного транспорта.
  • Причина подорожания: раньше частные перевозчики подняли цены из-за роста стоимости дизтоплива более чем на 40% с начала года.
  • Аномальные тарифы: на 47 пригородных и 10 междугородных маршрутах цены подскочили более чем на 50%.
  • Реакция властей: ОВА готовит совещание с перевозчиками, чтобы заставить их снизить стоимость проезда до среднего уровня.

Почему росли цены на проезд

В профильном управлении объяснили, что по закону частные компании устанавливают тарифы на пригородные перевозки самостоятельно на рыночных началах, тогда как цены в Киеве регулирует КГГА.

Главным экономическим фактором для изменения стоимости проезда в области стало стремительное подорожание топлива. С начала 2026 года цена на дизельное топливо в Украине выросла более чем на 40%, что заставило автоперевозчиков пересмотреть свои прайсы.

На каких маршрутах зафиксировали аномальный рост

Несмотря на право бизнеса самостоятельно устанавливать цены, ОВА проводит регулярный мониторинг рынка и анализирует их обоснованность. Сейчас транспортное управление выявило существенные отклонения от средних показателей по региону.

"По состоянию на сегодня выявлено 47 пригородных и 10 междугородных маршрутов, на которых рост стоимости проезда превысил 50%, а также зафиксировано отклонение от медианного уровня стоимости перевозок по Киевской области более чем на 50%", - говорится в сообщении транспортного управления.

Что планирует делать власть

В Киевской ГВА готовят меры реагирования на такой скачкообразный рост цен.

"Управление готовится к проведению организационного совещания с автомобильными перевозчиками, которые допустили существенное завышение стоимости перевозок, с целью приведения стоимости проезда до уровня медианного показателя по Киевской области и недопущения экономически необоснованного роста тарифов для жителей региона", - заявили в Управлении.

Киев планирует повысить тарифы на проезд

Напомним, что 18 мая власти Киева обнародовали проект повышения тарифов на городской транспорт. В случае его утверждения, цена за разовую поездку вырастет до 30 грн, месячный проездной будет стоить - 1 088 грн, а безлимитный на месяц - 4 875 грн.

В КГГА отмечают, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном транспорте. Сейчас проезд стоит 8 грн. Новые тарифы могут вступить в действие уже с 15 июля.

