Цены подскочили более чем на 50%: перевозчиков в Киевской области заставят пересмотреть тарифы

Планы власти повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева напрямую не повлияют на тарифы в пригородных маршрутках. Однако КГВА планирует проверить перевозчиков междугородных направлений, которые еще раньше подняли цены более чем на 50%.
Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщили в Управлении транспортной инфраструктуры Киевской областной военной администрации.
В профильном управлении объяснили, что по закону частные компании устанавливают тарифы на пригородные перевозки самостоятельно на рыночных началах, тогда как цены в Киеве регулирует КГГА.
Главным экономическим фактором для изменения стоимости проезда в области стало стремительное подорожание топлива. С начала 2026 года цена на дизельное топливо в Украине выросла более чем на 40%, что заставило автоперевозчиков пересмотреть свои прайсы.
Несмотря на право бизнеса самостоятельно устанавливать цены, ОВА проводит регулярный мониторинг рынка и анализирует их обоснованность. Сейчас транспортное управление выявило существенные отклонения от средних показателей по региону.
"По состоянию на сегодня выявлено 47 пригородных и 10 междугородных маршрутов, на которых рост стоимости проезда превысил 50%, а также зафиксировано отклонение от медианного уровня стоимости перевозок по Киевской области более чем на 50%", - говорится в сообщении транспортного управления.
В Киевской ГВА готовят меры реагирования на такой скачкообразный рост цен.
"Управление готовится к проведению организационного совещания с автомобильными перевозчиками, которые допустили существенное завышение стоимости перевозок, с целью приведения стоимости проезда до уровня медианного показателя по Киевской области и недопущения экономически необоснованного роста тарифов для жителей региона", - заявили в Управлении.
Напомним, что 18 мая власти Киева обнародовали проект повышения тарифов на городской транспорт. В случае его утверждения, цена за разовую поездку вырастет до 30 грн, месячный проездной будет стоить - 1 088 грн, а безлимитный на месяц - 4 875 грн.
В КГГА отмечают, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном транспорте. Сейчас проезд стоит 8 грн. Новые тарифы могут вступить в действие уже с 15 июля.