ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни на пальне знизилися за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Новость на русском →
Україна, Середа 15 березня 2023 11:57
Ціни на пальне знизилися за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз Фото: паливо подешевшало в Україні на 3-12% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у лютому 2023 року. Найбільше подешевшав автогаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у лютому, порівняно з січнем, бензин А-92 подешевшав на 3,4% до 49,0 гривень за літр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривень за літр. Дизельне паливо подешевшало на 5,4% - до 51,7 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 11,9% до 24,5 гривень за літр.

Ціни на пальне знизилися за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

За прогнозом НБУ , у 2023 році одним з основних факторів подорожчання пального стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень.

Нагадаємо, за даними Держстату , у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне паливо подорожчало на 85,7% – до 55,0 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії