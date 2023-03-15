Ціни на пальне знизилися за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у лютому 2023 року. Найбільше подешевшав автогаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у лютому, порівняно з січнем, бензин А-92 подешевшав на 3,4% до 49,0 гривень за літр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривень за літр. Дизельне паливо подешевшало на 5,4% - до 51,7 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 11,9% до 24,5 гривень за літр.