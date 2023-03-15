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Цены на топливо снизились за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

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Украина, Среда 15 марта 2023 11:57
Цены на топливо снизились за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз Фото: топливо подешевело в Украине на 3-12% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в феврале 2023 года. Больше всего подешевел автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в феврале по сравнению с январем бензин А-92 подешевел на 3,4% до 49,0 гривен за литр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,4% до 51,7 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 11,9% до 24,5 гривен за литр.

Цены на топливо снизились за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

По прогнозу НБУ, в 2023 году одним из основных факторов удорожания горючего станет ожидаемый возврат системы его налогообложения на довоенный уровень.

Напомним, по данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 бензин А-92 подорожал на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% - до 55,0 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% - до 29,1 гривен за литр.

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Цены на бензин
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