Що буде з цінами на бензин в Україні: прогноз НБУ

У 2023 році одним з основних чинників подорожчання пального стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень. Це підживить і загальну інфляцію через ефекти перенесення вартості пального на вартість інших товарів та послуг, зокрема транспортних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2023 року).

"Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а з 2024 року паливна компонента як безпосередньо, так і через вторинні ефекти сприятиме гальмуванню загальної інфляції", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, збільшення попиту на пальне, у тому числі для генераторів, пришвидшило його подорожчання наприкінці 2022 року (до 69,4% р/р у грудні).