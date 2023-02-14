Ціни на пальне впали за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз
Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у січні 2023 року. Найбільше подешевшав автогаз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .
За даними статистичного відомства, у січні, порівняно з груднем 2022 року, бензин А-92 подешевшав на 1,7% до 49,1 гривень за літр, бензин А-95 на 2,0% до 50,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 1,6% до 54,1 гривень за літр.
При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 3,5% до 28,1 гривень за літр.
За прогнозом НБУ , у 2023 році одним з основних факторів подорожчання пального стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень.
Нагадаємо, за даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр.
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.