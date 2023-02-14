Цены на топливо упали за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в январе 2023 года. Больше всего подешевел автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в январе по сравнению с декабрем 2022 года бензин А-92 подешевел на 1,7% до 49,1 гривен за литр, бензин А-95 на 2,0% до 50,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 1,6% до 54,1 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 3,5% до 28,1 гривен за литр.